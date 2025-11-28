scorecardresearch
 
अग्निकांड में 128 मौतें... अब भी शव उगल रहा हॉन्ग कॉन्ग का हाई राइज बिल्डिंग

हॉन्ग कॉन्ग के ताई पो इलाके में वांग फुक कोर्ट आवासीय परिसर में लगी भीषण आग ने अब तक 128 लोगों की जान ले ली है. यह आग 1948 के बाद हॉन्ग कॉन्ग में लगी सबसे भयंकर आग मानी जा रही है. बुधवार को लगी आग ने 32 मंजिला आठ इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया.

हॉन्गकॉन्ग में लगी आग ने सैकड़ों जिंदगियां लील ली
हॉन्ग कॉन्ग की बहुमंजिला इमारतों में लगी भीषण आग ने अब तक 128 लोगों की जान ले ली है. यह आग लगभग आठ दशकों में हॉन्ग कॉन्ग में लगी सबसे भीषण आग है. आग ताई पो स्थित वांग फुक कोर्ट आवासीय परिसर में लगी थी. बुधवार को लगी आग ने बांस की मचान वाली 32 मंजिला ऊंचाई वाली आठ इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया. इमारतों के मलबे से और शव मिलने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़ी है.

बुधवार को लगी आग बेहद तेजी से फैली जो 1948 के बाद हॉन्ग कॉन्ग की सबसे भीषण घटना है. इससे पहले 1948 में एक गोदाम में लगी आग से 176 लोगों की मृत्यु हुई थी.

