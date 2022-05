Elon Musk Tweet: 'अगर मैं संदिग्ध हालातों में मर जाऊं तो...', एलॉन मस्क के ट्वीट पर मचा बवाल

एलॉन मस्क (Elon Musk) ट्विटर खरीदने के बाद लगातार सुर्खियों में हैं. अब उनका एक नया ट्वीट चर्चा में है. इसमें उन्होंने 'संदिग्ध हालातों में मौत' की बात की है. उनके इस ट्वीट पर लगातार लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं.

Elon Musk ने ट्वीट में लिखा है, 'अगर संदिग्ध हालातों में मेरी मौत हो जाती है तो यह काफी हद तक nice knowin ya होगा.' Elon Musk के ट्वीट का मतलब सीधे तौर पर तो किसी को समझ नहीं आया लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां मस्क Nice Knowin' Ya गाने का जिक्र कर रहे हैं.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

जिस गाने या एलबम का मस्क ने जिक्र किया है वह TWENTY2 नाम के बैंड की है. यह साल 2018 में आई थी.

मस्क का यह ट्वीट टाइमलाइन पर आते ही वायरल हो गया. एक घंटे से भी कम में मस्क के इस ट्वीट को 33 हजार से ज्यादा लोग रीट्वीट कर चुके थे.

मस्क के ट्वीट पर आ रहे मजेदार रिएक्शन

एलॉन मस्क के ट्वीट पर लोग उनके जैसे हल्के अंदाज में ही जवाब भी दे रहे हैं. जवाब में लोग बोल रहे हैं कि दुनिया को अभी मस्क की बहुत जरूरत है, इसलिए वह इतनी जल्दी नहीं जा सकते. एक यूजर ने लिखा कि हमें मस्क को हर कीमत पर बचाना होगा.

The world needs you pic.twitter.com/Y1HQ0xJ1Go — Mohamed Enieb (@its_menieb) May 9, 2022

कुछ यूजर ऐसे भी थे जो मस्क के ट्वीट पर सीरियस हो गए. एक ने लिखा कि ऐसा मजाक में भी मत सोचना. अभी तुमको कई समस्याएं सुलझानी हैं.

Dont even joke, you have too many problems to solve to die — Tom baston (@Baston_TB) May 9, 2022

कुछ ट्विटर यूजर ऐसे भी हैं जो लिखते हैं कि वे मस्क को बचा लेंगे. वहीं एक यूजर ने लिखा कि अगर मस्क को कुछ हुआ तो क्या वह ट्विटर को अपने पास रख सकते हैं?

If that happens can I have Twitter — MrBeast (@MrBeast) May 9, 2022

44 अरब डॉलर में मस्क ने खरीदा है ट्विटर

SpaceX और Tesla टेस्ला के CEO एलॉन मस्क ने पिछले महीने ही 44 अरब डॉलर में ट्विटर खरीदने की डील की है. इसके बाद से वह ट्विटर में काफी बदलाव की बातें कर रहे हैं. एक बड़ा इशारा उन्होंने पिछले दिनों दिया था. मस्क ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में ट्विटर का फ्री में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ पैसे चुकाने पड़ सकते हैं. हालांकि, एलॉन मस्क ने साफ कर दिया कि कैजुअल यूजर्स के लिए यह हमेशा फ्री रहेगा.

मस्क ने 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीदने की डील की है लेकिन इस डील को पूरा होने में अभी कुछ वक्त लगेगा. इस बीच चर्चा है कि ट्विटर से मौजूदा सीईओ Parag Agrawal की विदाई हो सकती है. पिछले दिनों आई रिपोर्ट्स में भी कहा जा रहा था कि मस्क ने ट्विटर के लिए नया चीफ एक्जीक्यूटिव लाइन-अप कर लिया है. लेकिन अब ऐसा लगता है कि नया चीफ एक्जीक्यूटिव कोई और नहीं बल्कि एलॉन मस्क ही होंगे.