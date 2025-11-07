'आखिरकार दुष्ट महिला से मुक्ति मिल गई', किस राजनेता के संन्यास पर ट्रंप ने कहा ऐसा

नैंसी पेलोसी, जो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की पहली महिला स्पीकर और अमेरिकी राजनीति की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं, ने घोषणा की है कि वह 2026 के चुनावों में दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगी. उन्होंने कहा कि वे अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा करेंगी और उसके बाद कांग्रेस से धीरे-धीरे संन्यास लेंगी. पेलोसी ने अपने राजनीतिक जीवन में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को क्षेत्र का करीब 40 साल तक प्रतिनिधित्व किया. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेलोसी के संन्यास की घोषणा पर खुशी जताई है.

उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में महिलाओं के लिए रास्ता बनाया और राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय अफोर्डेबल केयर एक्ट, डोड-फ्रैंक वित्तीय सुधार जैसे बड़े विधेयक पास कराने में मुख्य भूमिका निभाई. पेलोसी ने 2007-2011 और 2019-2023 के बीच दो बार स्पीकर के रूप में काम किया. उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को संगठित रखा और विपक्ष की भूमिका निभाई.

पेलोसी ने लोगों से लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि “अब ज़रूरत है कि हम अपने आदर्शों और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए पूरी निष्ठा से लड़ें.”

एक वीडियो संदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा, 'मेरे शहर सैन फ्रांसिस्को के लिए मेरा संदेश है - अपनी शक्ति को पहचानो. हमने इतिहास रचा है, प्रगति की है और हमेशा आगे बढ़े हैं.'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा?

राष्ट्रपति ट्रंप ने पेलोसी पर फिर से निशाना साधा है. पेलोसी द्वारा राजनीति से संन्यास की घोषणा के बाद ट्रंप ने उन्हें “एक दुष्ट महिला” बताया और कहा कि वे उनके रिटायर होने से खुश हैं.

पेलोसी ने चलाया था ट्रंप के खिलाफ महाभियोग

ट्रंप और पेलोसी के बीच लंबे समय से टकराव रहा है. पेलोसी ने अपने कार्यकाल के दौरान दो बार ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया चलाई - एक बार यूक्रेन मामले को लेकर, और दूसरी बार 6 जनवरी 2021 को कैपिटोल हिल दंगों के बाद.

संन्यास का महत्व

उन्होंने राजनीतिक मंच से पीछे हटने का फैसला लिया, उनकी छवि अमेरिकी राजनीति की एक मजबूत नेता के रूप में बनी रहेगी. उनके संन्यास की घोषणा से डेमोक्रेटिक पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की दौड़ तेज हो सकती है, और कई युवा नेता उनके स्थान के लिए तैयार हैं.

नैन्सी पेलोसी का कार्यकाल अमेरिकी संसद में महिलाओं के लिए नई मिसाल कायम करता है, और उनका योगदान अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा.

