मॉस्को से तेहरान पहुंचे राजनाथ सिंह, ईरान के रक्षा मंत्री से करेंगे मुलाकात

रूस की राजधानी मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में हिस्सा लेने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ईरान पहुंच गए हैं. वह शनिवार शाम ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने दौरे की जानकारी ट्वीट कर दी है. तेहरान में राजनाथ सिंह ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अमिर हातमी के साथ बैठक करेंगे.

राजनाथ सिंह का ईरान दौरा इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दिन पहले ही भारत ने फारस की खाड़ी में बनी स्थिति पर चिंता जताई है. भारत ने क्षेत्र के देशों से आपसी सम्मान पर आधारित वार्ता के जरिए अपने मतभेद सुलझाने का आह्वान किया. फारस की खाड़ी में ईरान, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से जुड़ी कई घटनाओं के कारण क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है.

Raksha Mantri Shri @rajnathsingh reached Tehran this evening. He will be meeting the Iranian Defence Minister during his visit. pic.twitter.com/gatbcRXZwL