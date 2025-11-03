चीनी एयरलाइन में शादीशुदा एयर होस्टेस अब बनीं 'आंटी', मचा बवाल

एक चीनी एयरलाइन ने विवाहित महिलाओं और माओं को एयर होस्टेस के रूप में भर्ती करने की घोषणा कर विवाद खड़ा कर दिया है. दरअसल, कंपनी ने इन कर्मचारियों को 'एयर आंटी' कहने का प्रस्ताव रखा है जिससे लोग बेहद नाराज हुए हैं. लोगों का कहना है कि सभी एयर होस्टेस, चाहें वो शादीशुदा हों या न हों, के लिए एक ही पदनाम यानी टाइटल का इस्तेमाल होना चाहिए. लोग कह रहे हैं कि शादीशुदा और बच्चे वाली एयर होस्टेस के लिए 'एयर आंटी' शब्द का प्रयोग अपमानजनक है.
22 अक्टूबर को शंघाई स्थित चीन की पहली बजट एयरलाइन 'स्प्रिंग एयरलाइंस' ने एयर आंटी पदों के लिए आवेदन मंगाए. कंपनी ने कहा कि वो 25 से 40 साल की महिलाओं की तलाश कर रही है, जो विवाहित हों या जिनके बच्चे हों.
कंपनी की घोषणा के मुताबिक, आवेदन करने वाली महिलाओं के पास कम से कम बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, उनकी लंबाई 162 से 174 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए और उन्हें कस्टमर सर्विस का अनुभव होना चाहिए.
हांगकांग स्थित अखबार 'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' के मुताबिक, ये पद शंघाई और उत्तर-पश्चिमी शहर लानझोउ के लिए हैं और कंपनी 30 से 60 महिलाओं की भर्ती करने की प्लानिंग कर रही है. आमतौर पर, चीन की एयरलाइंस 18 से 25 साल की उम्र के बीच की फ्लाइट अटेंडेंट्स को नियुक्त करती हैं.
एक रिक्रूटमेंट मैनेजर ने चाइना न्यूज सर्विस को बताया कि तथाकथित 'एयर आंटियां' अपने जीवन के अनुभव और सहानुभूति के कारण बच्चों और बुजुर्ग यात्रियों की बेहतर देखभाल कर सकती हैं.
स्प्रिंग एयरलाइंस ने कहा कि यह कदम महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और वर्कफोर्स को बड़ा करने की उसकी पहल का हिस्सा है. चीन में महिलाओं की सेवानिवृत्ति की कानूनी आयु आमतौर पर 50 वर्ष होती है.
स्प्रिंग एयरलाइंस का जॉब नोटिफिकेशन देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और 70 मिलियन से अधिक बार देखा गया. लोग 'एयर आंटी' शब्द को लेकर असहमति जता रहे हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 'एयर आंटी का टाइटल महिलाओं के लिए अपमानजनक है. एयर आंटी कहकर आप क्या जताना चाहते हैं? कि वो महिलाएं उम्रदराज और विवाहित हैं.'
एक अन्य यूजर ने कहा, 'आंटी शब्द में घरेलू भावना झलकती है, जैसे पारंपरिक गृहिणियां जो पति और बच्चों की देखभाल करती हैं.'
विवाद बढ़ने पर एयरलाइन ने सफाई देते हुए कहा कि उनका इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था. कंपनी के एक प्रतिनिधि ने कहा, 'हम बस विवाहित और अविवाहित कैंडिडेट्स में अंतर बताना चाहते थे. उनका काम, वेतन और करियर किसी अन्य फ्लाइट अटेंडेंट जैसा ही रहेगा.'
एयरलाइन ने यह भी बताया कि 'एयर आंटी' शब्द की उत्पत्ति 1990 के दशक में हुई थी, जब चीन के नागरिक उड्डयन क्षेत्र ने नौकरी से निकाली गई महिला टेक्सटाइल वर्कर्स को फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में भर्ती करना शुरू किया था और तब से यह नाम चलन में है.
यह पहली बार नहीं है जब स्प्रिंग एयरलाइंस ने विवाहित महिलाओं और माओं के लिए नौकरी के दरवाजे खोले हों. चीन के मीडिया आउटलेट Chao News के अनुसार, एयरलाइन वर्तमान में 88 'एयर आंटियों' को रोजगार दे रही है, जिनमें से 74 प्रतिशत महिलाएं अब मैनेजमेंट का काम देख रही हैं.
एक विवाहित फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा, 'हम वास्तव में नए ग्रेजुएट्स की तुलना में आगे हैं. हमने पहले काम किया है, बच्चों की परवरिश की है और बुजुर्गों की देखभाल की है. टीम में हम स्वाभाविक रूप से बड़ी बहन की भूमिका निभाते हैं.'
स्प्रिंग एयरलाइंस बड़ी उम्र की आवेदिकाओं के लिए ट्रेनिंग फीस में छूट भी देती है. जहां कुछ यूजर्स एयर आंटी टाइटल को लेकर कंपनी की आलोचना कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग कंपनी के इस पहल की सराहना कर रहे हैं.
यूजर्स लिख रहे हैं कि यह चीन की एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए एक सकारात्मक बदलाव है जहां अब कंपनियों का फोकस रूप और युवावस्था से हटकर कौशल और पेशेवर योग्यता पर फोकस हो रहा है.