Taiwan Sieged: चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेरा, युद्धपोत-फाइटर जेट के बाद मिलिट्री ड्रिल में उतारे ड्रोन्स

चीन अपने मिलिट्री ड्रिल के दौरान ताइवान को चारों तरफ से घेर रहा है. मिसाइल, युद्धपोत, फाइटर जेट्स के बाद अब उसने युद्धाभ्यास में ड्रोन्स को भी उतार दिया है. ये ड्रोन्स जापान के नजदीक से उड़ते हुए ताइवान की ओर आए हैं. इसकी वजह से ताइवान की खाड़ी में तनाव की स्थिति भयावह हो चुकी है.

ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन की नौसेना और वायु सेना लगातार खाड़ी में युद्धाभ्यास कर रहे हैं. लगातार उनके जंगी जहाज और फाइटर जेट्स खाड़ी में बनी मध्य रेखा को पार करके ताइवान को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं. चीन ने पिछले कुछ दिनों में लगातार कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें ताइवान की ओर दागी हैं. ये मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं. मिसाइलों को ताइवान के उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम इलाकों की तरफ दागा गया था.

डिफेंस की खबरों पर नजर रखने वाले ट्विटर हैंडल @detresfa_ को चलाने वाले डैमियन सिमोन ने मैप जारी करके बताया है कि चीन किस-किस जगह से ताइवान को घेर रहा है. वैसे तो यह चीन के मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा है. लेकिन चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है. ताइवान के आसपास सात स्थानों पर वह मिसाइल, युद्धपोत, जंगी जहाजों, फाइटर प्लेन्स और ड्रोन्स की मदद से ड्रिल कर रहा है.

Here's a map summarizing activity from #China ’s live fire drills around #Taiwan seen in the past few days #ChinaTaiwanCrisis pic.twitter.com/khdLC3z7Dz

वहीं, चीन के नापाक हरकत के जवाब ताइवान भी पीछे नहीं हट रहा है. ताइवान की राष्ट्रपति साइ इंग-वेन (Tsai Ing-Wen) ने ट्वीट करके कहा है कि हम लगातार चीन की हरकतों और ड्रिल के नाम पर हमलों पर नजर रख रहे हैं. हम खतरा भांपते ही सटीकता से माकूल जवाब देंगे. मैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय से लोकतांत्रिक ताइवान को बचाने की अपील करती हूं. चीन स्थानीय स्तर पर गलत हरकतें करके माहौल बिगाड़ रहा है.

Our government & military are closely monitoring China's military exercises & information warfare operations, ready to respond as necessary. I call on the international community to support democratic Taiwan & halt any escalation of the regional security situation. pic.twitter.com/uAoDAU2bMV