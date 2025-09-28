scorecardresearch
 

Feedback

चीन में पूर्व कृषि मंत्री को मौत की सजा, 38 मिलियन डॉलर रिश्वत लेने के पाए गए दोषी

चीन के पूर्व कृषि मंत्री तांग रेनजियन को 38 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत लेने के आरोप में मौत की सजा, दो साल की मोहलत के साथ दी गई. उन्हें आजीवन राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया और अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी. तांग ने अपराध स्वीकार किया. यह कदम राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार रोधी अभियान का हिस्सा है.

Advertisement
X
पूर्व मंत्री की मौत की सजा का फैसला दो साल बाद अमल में लाया जाएगा. (Photo- ITG)
पूर्व मंत्री की मौत की सजा का फैसला दो साल बाद अमल में लाया जाएगा. (Photo- ITG)

चीन के पूर्व कृषि और ग्रामीण मामलों के मंत्री तांग रेनजियन को रिश्वत लेने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है. फैसला दो साल बाद लागू होगा. उन पर लगभग 38 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत लेने का आरोप था. चांगचुन के मध्यस्थ पीपुल्स कोर्ट ने तांग को आजीवन राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उनकी सभी निजी संपत्तियां जब्त करने का आदेश भी दिया. कोर्ट ने कहा कि रिश्वत से अर्जित अवैध धन राष्ट्रीय कोष में जमा कराया जाएगा.

तांग पर आरोप है कि 2007 से 2024 के बीच उन्होंने अपने विभिन्न पदों का फायदा उठाकर व्यापार, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग और नौकरी समायोजन में दूसरों की मदद की. इसके बदले उन्होंने 268 मिलियन युआन (लगभग 38 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की राशि और कीमती वस्तुएं स्वीकार कीं.

यह भी पढ़ें: ट्रंप ने चीन से छीन लिया TikTok, अब कौन होगा नया मालिक और क्या बदल जाएगा

सम्बंधित ख़बरें

china made utensils called chini mitti
क्या सच में चीनी मिट्टी के बर्तन China से आते हैं? 
anant shashtra
चीन-पाक सीमा पर तैनात होगा 'अनंत शस्त्र' एयर डिफेंस  
Meera Shankar, Jawed Ashraf,
ट्रंप के यू-टर्न पर पूर्व डिप्लोमैट्स ने जताई चिंता, भारत को दिए ये सुझाव 
Kwajalein And us army
यहां किराए पर अमेरिका ने लिया है सीक्रेट अड्डा... रूस-चीन के हमले का सबसे पहले मिलेगा अलर्ट 
1962 War: What did the CDS say about the non-use of the Air Force?
क्या है नेहरु की 1962 युद्ध वाली गलती? CDS ने दिया बयान 

अदालत में तांग ने अपने अपराध स्वीकार किए और अपने अंतिम बयान में पश्चाताप जताया. अदालत ने कहा कि उनके अपराधों ने राज्य और जनता के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाया.

अवैध संपत्ति लौटाने पर दो साल की मिली मोहलत

हालांकि, उन्होंने अपराध स्वीकार किया और अवैध संपत्ति लौटाई, इसलिए अदालत ने अंतिम फैसले में उन्हें मोहलत दी. यह मामला 25 जुलाई को अदालत में सुना गया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष, प्रतिवादी और उनके वकील ने सभी सबूतों की जांच की और अपनी-अपनी बातें पेश की.

Advertisement

यह भी पढ़ें: चीन से भारत तक फैला था HMPV का प्रकोप...छोटे बच्चे सबसे ज्यादा HMPV पॉजिटिव, हर साल बढ़ा संक्रमण का बोझ

शी जिनपिंग के शासन में अधिकारियों को दी गई सजा

चीन में 2012 के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद व्यापक भ्रष्टाचार रोधी अभियान चला. इस अभियान में एक मिलियन से अधिक अधिकारियों को दंडित किया गया या अनुशासित किया गया. इसमें कई उच्च सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं. तांग का मामला इस अभियान का हिस्सा है और इससे यह संदेश जाता है कि उच्च पद पर बैठे अधिकारियों के लिए भी भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs PAK Live Score
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement