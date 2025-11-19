scorecardresearch
 

कनाडा सरकार किन लोगों को बना रही परमानेंट रेजिडेंट? इन 4 प्रोफाइल से समझें

कनाडा में नौकरी करके PR पाना अब भी संभव है. अगस्त 2025 से CEC ड्रॉ में हर बार करीब 1,000 उम्मीदवारों को ITA मिला है, लेकिन इसके लिए CRS स्कोर बेहद हाई बना हुआ है. ये वही उम्मीदवार हैं जिन्होंने कनाडा में अनुभव और योग्यताएं दिखाकर अपने स्थायी निवास का रास्ता आसान किया है.

Canada PR eligibility
Canada PR eligibility

कनाडा सरकार इमिग्रेशन के मामले में सख्त जरूर हुई है लेकिन अलग-अलग देशों के लोगों को अब भी ITA-Invitation to Apply यानी PR (Permanent Residence) लेने का न्योता मिल रहा है. हालांकि अपने देश में बैठे-बैठे पीआर हासिल कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है. हम यहां उन केसों की बात कर रहे हैं, जो कनाडा में नौकरी करके PR हासिल कर सकते हैं.

अगस्त 2025 से एक्सप्रेस एंट्री के Canadian Experience Class (CEC) प्रोग्राम में हर ड्रॉ में लगभग 1,000 आमंत्रण (ITA) जारी किए गए हैं और यह आमंत्रण उन उम्मीदवारों को दिए गए हैं, जिन्होंने 533 या 534 CRS (Comprehensive Ranking System) अंक हासिल किए हैं. आइये कुछ उदाहरण से समझें.

प्रोफाइल 1: माइकल हसन

माइकल एक इंजीनियर है और उसने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी UAE में बिताई है. माइकल ने दुबई में बैचलर्स (इंजीनियरिंग) किया और वहां एक साल एक ‌यूएई कंपनी में सॉफ़्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया.  इसके बाद उसने कनाडा में टोरंटो विश्वविद्यालय से मास्टर्स किया (2 साल). मास्टर्स के बाद उसे पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) मिला और उसने क्लाउड इंजीनियर के रूप में 2 साल कनाडा में काम किया. उसके पास कम-से-कम एक साल का स्किल्ड कनाडाई काम का अनुभव है, जिसे CEC (Canadian Experience Class) के लिए जरूरी माना जाता है.

भाषा की योग्यता: अंग्रेज़ी में उसने CLB 9 स्कोर किया है. वह फ्रेंच नहीं बोलता. उसके Express Entry प्रोफ़ाइल बनाते समय उसकी उम्र 27 साल थी.

फ़ैक्टर / श्रेणी विवरण / क्वॉलिफ़िकेशनस स्कोर
उम्र 27 110
शिक्षा मास्टर डिग्री 135
भाषा (अंग्रेज़ी) CLB 9 124
कनाडाई कार्य अनुभव 2 साल 53
ह्यूमन कैपिटल फ़ैक्टर्स से कुल अंक - 422
स्किल ट्रांसफरबिलिटी — शिक्षा + भाषा क्षमता मास्टर डिग्री + CLB 9 50
स्किल ट्रांसफरबिलिटी — शिक्षा + कनाडाई कार्य अनुभव मास्टर डिग्री + 2 साल कनाडाई अनुभव 50
स्किल ट्रांसफरबिलिटी — विदेशी कार्य अनुभव + भाषा प्रवीणता 1 साल विदेशी अनुभव + CLB 9 25
स्किल ट्रांसफरबिलिटी — विदेशी कार्य अनुभव + कनाडाई कार्य अनुभव 1 साल विदेशी अनुभव + 2 वर्ष कनाडाई अनुभव 25
स्किल ट्रांसफरबिलिटी फ़ैक्टर्स का कुल स्कोर (सीमा 100) - 100
अतिरिक्त अंक — कनाडा में शिक्षा मास्टर डिग्री 30
अतिरिक्त अंकों का कुल स्कोर - 30
कुल CRS स्कोर - 552

प्रोफाइल 2: लिन जोन्स

लिन मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग हेड हैं और उनकी कंपनी इंग्लैंड में है. उनके पास कंपनी में पांच साल से अधिक विदेशी काम का अनुभव है. उसी दौरान उन्होंने पार्ट-टाइम मास्टर्स किया है (मीडिया और कम्युनिकेशन में). फिर उन्हें उसी कंपनी की कनाडाई शाखा में ट्रांसफर किया गया (Intra Company Transfer) और उन्होंने वहां 3 साल काम किया.

उनकी अंग्रेज़ी भाषा बहुत अच्छी है, जिसमें उन्होंने CLB 10 हासिल किया. उनकी उम्र प्रोफ़ाइल बनाते समय 31 साल थी.

फ़ैक्टर / श्रेणी विवरण / क्वॉलिफ़िकेशन अंक
उम्र 31 साल 99
शिक्षा मास्टर डिग्री 135
भाषा (अंग्रेज़ी) CLB 10 136
कनाडाई कार्य अनुभव 3 साल 64
ह्यूमन कैपिटल फ़ैक्टर्स से कुल अंक - 434
स्किल ट्रांसफरबिलिटी — शिक्षा + भाषा क्षमता मास्टर डिग्री + CLB 10 50
स्किल ट्रांसफरबिलिटी — शिक्षा + कनाडाई कार्य अनुभव मास्टर डिग्री + 3 वर्ष कनाडाई अनुभव 50
स्किल ट्रांसफरबिलिटी — विदेशी कार्य अनुभव + भाषा प्रवीणता 5 साल विदेशी अनुभव + CLB 10 50
स्किल ट्रांसफरबिलिटी — विदेशी कार्य अनुभव + कनाडाई कार्य अनुभव 5 साल विदेशी अनुभव + 3 वर्ष कनाडाई अनुभव 50
स्किल ट्रांसफरबिलिटी फ़ैक्टर्स का कुल स्कोर (सीमा 100) - 100
अतिरिक्त अंक — कनाडा में शिक्षा मास्टर डिग्री 30
अतिरिक्त अंकों का कुल स्कोर - 30
कुल CRS स्कोर - 534

प्रोफाइल 3: नेहा और निखिल मल्होत्रा

नेहा ने दिल्ली, भारत में अर्थशास्त्र (इकोनॉमिक्स) में बैचलर्स की है, और उसके बाद उसने भारत में 1 साल काम किया (growth analyst के रूप में). फिर वह कनाडा चली गई और वहाँ 2 साल का मास्टर्स डाटा साइंस में पूरा किया. मास्टर्स के बाद, उसे PGWP मिला और उसने 2 साल तक कनाडा में एक बड़ी कंसल्टिंग फर्म में डेटा एनालिस्ट के रूप में काम किया. उसकी अंग्रेज़ी अच्छी है (CLB 9), लेकिन वह फ्रेंच नहीं बोलती. उसकी उम्र प्रोफ़ाइल में 29 साल है, और उसका पति निखिल, जिसकी उम्र 35 है, PhD पूरा कर चुके हैं. निखिल को अंग्रेज़ी में CLB 10 मिला है, लेकिन उन्हें कनाडा में कोई अनुभव नहीं है और वे फ्रेंच नहीं बोलते.

फ़ैक्टर / श्रेणी विवरण / क्वॉलिफ़िकेशन अंक
उम्र (नेहा) 29 साल 100
शिक्षा (नेहा) मास्टर डिग्री 126
भाषा (नेहा) CLB 9 116
कनाडाई कार्य अनुभव (नेहा) 2 साल 46
ह्यूमन कैपिटल फ़ैक्टर्स से कुल अंक - 388
स्किल ट्रांसफरबिलिटी — शिक्षा + भाषा क्षमता मास्टर डिग्री + CLB 9 50
स्किल ट्रांस फरबिलिटी — शिक्षा + कनाडाई कार्य अनुभव मास्टर डिग्री + 2 साल कनाडाई अनुभव 50
स्किल ट्रांसफरबिलिटी — विदेशी कार्य अनुभव + भाषा प्रवीणता 1 साल विदेशी अनुभव + CLB 9 25
स्किल ट्रांसफरबिलिटी — विदेशी कार्य अनुभव + कनाडाई कार्य अनुभव 1 साल विदेशी अनुभव + 2 साल कनाडाई अनुभव 25
स्किल ट्रांसफरबिलिटी फ़ैक्टर्स का कुल स्कोर (सीमा 100) - 100
अतिरिक्त अंक — कनाडा में शिक्षा (नेहा) मास्टर डिग्री 30
अतिरिक्त अंक — पति की शिक्षा (निखिल) PhD 10
अतिरिक्त अंक — पति की भाषा (निखिल) CLB 10 20
अतिरिक्त अंक — पति का कनाडा अनुभव - 0
अतिरिक्त अंकों का कुल स्कोर - 60
कुल CRS स्कोर - 548

प्रोफाइल 4: आइशा जलाल

आइशा नाइजीरिया से हैं. उन्होंने कनाडा में फ़ाइनेंस में 4-साल का बैचलर्स किया. बैचलर्स के बाद उन्हें 3-साल का PGWP मिला. कुछ समय नौकरी की तलाश के बाद, उन्हें कनाडाई बैंक में वित्तीय विश्लेषक (Financial Analyst) के रूप में नौकरी मिली, और उन्होंने 2 साल कनाडा में काम किया. उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है (CLB 9) और इसके अलावा वे फ्रेंच में भी दक्षता रखती हैं: उनका फ्रेंच में NCLC 7 स्तर है. उनकी उम्र जब उन्होंने Express Entry प्रोफ़ाइल बनाई थी, वह 25 साल थी.

फ़ैक्टर / श्रेणी विवरण / क्वॉलिफ़िकेशन अंक
उम्र 25 साल 110
शिक्षा बैचलर्स डिग्री 120
भाषा (अंग्रेज़ी + फ्रेंच) CLB 9 + NCLC 7 136
कनाडाई कार्य अनुभव 2 साल 53
ह्यूमन कैपिटल फ़ैक्टर्स से कुल अंक - 419
स्किल ट्रांसफरबिलिटी — शिक्षा + भाषा क्षमता बैचलर्स + CLB 9 25
स्किल ट्रांसफरबिलिटी — शिक्षा + कनाडाई कार्य अनुभव बैचलर्स + 2 साल कनाडाई अनुभव 25
स्किल ट्रांसफरबिलिटी — विदेशी कार्य अनुभव + भाषा प्रवीणता - 0
स्किल ट्रांसफरबिलिटी — विदेशी कार्य अनुभव + कनाडाई कार्य अनुभव - 0
स्किल ट्रांसफरबिलिटी फ़ैक्टर्स का कुल स्कोर (सीमा 100) - 50
अतिरिक्त अंक — कनाडा में शिक्षा बैचलर्स 30
अतिरिक्त अंक — फ्रेंच भाषा (NCLC 7) - 50
अतिरिक्त अंकों का कुल स्कोर - 80
कुल CRS स्कोर - 549

इन सभी तरह की प्रोफाइलों को ITA मिल रहा है. ये ऐसे लोग हैं, जिन्होंने कनाडा में पढ़ाई की हो + काम किया हो + अच्छी भाषा क्षमता हो (खासकर अंग्रेज़ी और कुछ को फ्रेंच). इसके अलावा उम्र एक महत्वपूर्ण कारक है: युवा उम्मीदवारों को ह्यूमन कैपिटल के ज्यादा नंबर मिल सकते हैं.

स्पाउज़ (पति/पत्नी) की योग्यता भी CRS में योगदान कर सकती है (जैसे नेहा-निखिल का उदाहरण). फ्रेंच आना भी आपके रास्ते खोल सकता है, जैसे आइशा के केस में हुआ.

---- समाप्त ----
