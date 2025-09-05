scorecardresearch
 

कनाडा में सामूहिक चाकूबाजी, 1 की मौत, 6 घायल, संदिग्ध की भी मौके पर मौत

कनाडा के मैनिटोबा प्रांत के हॉलो वाटर आदिवासी समुदाय में सामूहिक चाकूबाजी में एक शख्स की मौत और छह लोग घायल हुए. संदिग्ध की भी मौत हो गई. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने इसे ‘सामूहिक हताहत’ घटना बताया और क्षेत्र में भारी सुरक्षा बल तैनात किए हैं.

परिवार के सदस्यों ने पीड़ितों में से एक की पहचान माइकल रेवेन के रूप में की. (Photo: X/TrendPolCa)
परिवार के सदस्यों ने पीड़ितों में से एक की पहचान माइकल रेवेन के रूप में की. (Photo: X/TrendPolCa)

कनाडा के एक आदिवासी समुदाय में सामूहिक चाकूबाजी में एक शख्स की मौत हो गई और करीब 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं. एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को हुई इस वारदात में संदिग्ध की भी मौत हो गई. रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) ने इस चाकूबाजी को 'सामूहिक हताहत' घटना बताया है. हॉलो वाटर, विन्निपेग से करीब 200 किलोमीटर (124 मील) उत्तर-पूर्व में स्थित है.

प्रांतीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, शेयर्ड हेल्थ के मुताबिक, आठ पीड़ितों को एम्बुलेंस के जरिए पास के अस्पतालों में पहुंचाया गया. उन्हें गंभीर चोटें लगी हैं. स्टार्स एयर एम्बुलेंस ने पुष्टि की है कि उसने इमरजेंसी में तुरंत कार्रवाई की और दो मरीजों को विन्निपेग के स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र पहुंचाया. स्थानीय अधिकारियों ने घायलों की स्थिति के बारे में और जानकारी जारी नहीं की है.

मैनिटोबा आरसीएमपी ने कहा कि पूरे दिन हॉलो वाटर में भारी पुलिस बल तैनात रहेगा, लेकिन निवासियों को आश्वस्त किया कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है.

'घर में घुसकर घटना को दिया गया अंजाम...'

बीबीसी के हवाले से आरसीएमपी ने एक बयान में कहा, "हॉलो वॉटर फ़र्स्ट नेशन के समुदाय के सभी सदस्यों और इस मूर्खतापूर्ण हिंसा से प्रभावित सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं."

ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक पत्र में, हॉलो वॉटर के प्रमुख और परिषद ने इस त्रासदी से प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताई.  परिवार के सदस्यों ने पीड़ितों में से एक की पहचान माइकल रेवेन के रूप में की है. उसके रिश्तेदारों ने सीबीसी न्यूज़ को बताया कि घर में सोते वक्त एक शख्स घुसा और उसके फेफड़े में चाकू घोंप दिया.

यह वारदात जेम्स स्मिथ क्री नेशन और पास के सस्केचेवान गांव वेल्डन में हुई एक और सामूहिक चाकूबाजी की घटना के ठीक तीन साल बाद हुई है, जिसमें 11 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे. उस संदिग्ध की तीन दिन की तलाशी के बाद हिरासत में लिए जाने के बाद मौत हो गई थी.

