बस सीख लो French, आसानी से मिलेगा कनाडा का PR, जॉब के भी ढेरो ऑप्शन्स

कनाडा तेजी से फ्रेंच-स्पीकिंग नए आप्रवासियों को बढ़ावा दे रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि अंग्रेज़ी के साथ फ्रेंच जानने वाले प्रोफेशनल्स को PR (परमानेंट रेजिडेंस) दिया जाए और जॉब्स में शामिल किया जाए. यही वजह है कि आज फ़्रेंच भाषा कनाडा में करियर और PR दोनों के लिए सबसे बड़ा गेम-चेंजर बन चुकी है.
कनाडा ने अगले कुछ सालों में आर्थिक और जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन पर फोकस बढ़ाया है. देश चाहता है कि Ontario, Alberta और BC जैसे प्रांतों में भी फ्रेंच बोलने वाली आबादी बढ़े. स्कूलों, हेल्थकेयर, लीगल सर्विसेज और सरकारी दफ्तरों में फ्रेंच स्टाफ की कमी पूरी हो और प्रोफेशनल सेक्टर में bilingual (English+French) टैलेंट बढ़े इसीलिए फ्रेंच बोलने वाले लोगों को एक्सप्रेस एंट्री में एक्स्ट्रा CRS पॉइंट्स, PNP में फास्ट ट्रैक और कई स्ट्रीम्स में डायरेक्ट ITA (PR के लिए Invitation to Apply) तक दिया जाता है.
फ्रेंच सीखने के फायदे
किन प्रांतों में सबसे ज्यादा फायदा?
कितनी फ्रेंच सीखना जरूरी?
PR के पॉइंट्स पाने के लिए TEF Canada exam में CLB 7–10 के स्कोर काफी होते हैं. यह आमतौर पर 6–12 महीनों में प्रेक्टिस से हासिल किया जा सकता है.
अगर आप कनाडा में PR पाना चाहते हैं और अच्छा पैकेज कमाना चाहते हैं, तो फ्रें, सीखना साल 2025–26 में सबसे स्ट्रैटेजिक मूव माना जा रहा है. ये एक ऐसी स्किल है जो ना सिर्फ PR आसान बनाती है बल्कि आपको कनाडा की जॉब मार्केट में VIP केटेगरी में खड़ा कर देती है.