सड़क पर चल रही थीं गाड़ियां, अचानक बीचोबीच बन गया 'पाताललोक', दहला देगा बैंकॉक का ये VIDEO

थाईलैंड की राजधानी में बैंकॉक में एक व्यस्त सड़क देखते ही देखते जमीन में समा गई और रोड पर 50 मीटर गहरा गड्ढा हो गया. बैंकॉक के वजीरा अस्पताल के आसपास के इलाके को इस बड़े से सिंकहोल की वजह से खाली कराना पड़ा और ट्रैफिक को पूरी तरह से बंद करना पड़ा. हादसे के दौरान कुछ गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं और सड़क पर बने बिजली के खंभे नीचे गिर गए.

अचानक जमीन में समा गई सड़क

'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक घटना बुधवार तड़के की है, जब बैंकॉक के एक अस्पताल के सामने 50 मीटर गहरा सिंकहोल खुल गया, जिससे कारें और बिजली के खंभे धंस गए. इस घटना से शहर के निवासी हैरान रह गए. पास में ही बन रहे एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन को इस हादसे की वजह बताया जा रहा है. घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जो इस खौफनाक हादसे की गवाही दे रहे हैं.

स्थानीय अधिकारियों ने थाई राजधानी के ऐतिहासिक पुराने शहर में सैमसेन रोड पर स्थित वजीरा अस्पताल के आसपास की सड़कों को सुबह करीब सात बजे बंद कर दिया, क्योंकि यहां बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था. इलाके की पाइपलाइन टूट गई और पानी की तेज धार बहने लगी थी. जबकि बिजली के तारों के गिरने से खतरनाक चिंगारियां निकल रही थीं.

सड़क किनारे बनी इमारतों को भी खतरा

सार्वजनिक अस्पताल के सामने करीब 30X30 मीटर चौड़ा और 50 मीटर गहरा गड्ढा हो गया. आसपास के फ्लैटों में रहने वाले लोगों और अस्पताल के मरीजों को बाहर निकाला गया, ताकि उनके साथ किसी तरह का हादसा न हो. सिंकहोल खुलने के दौरान सड़क पर कई गाड़ियां मौजूद थीं और सड़क को जमीन में धंसते देख लोगों ने तेजी से अपने वाहनों को पीछे हटाना शुरू कर दिया.

इससे पहले, थाईलैंड के सरकारी समाचार ब्यूरो की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि सिंकहोल का एक्सटेंशन हो रहा है, लेकिन इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. रिपोर्ट में बताया गया कि इमरजेंसी टीम और इंजीनियरिंग टीमें इलाके को सुचारू बनाने और आगे के नुकसान को रोकने के लिए काम कर रही हैं. स्टेशन को बंद कर दिया गया है क्योंकि सिंकहोल ने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरा पैदा कर दिया है और यात्रियों के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं.

गवर्नर ने बताई हादसे की वजह

सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में दिखाया गया है कि गड्ढे से कुछ ही मीटर की दूरी पर कारें पीछे की ओर जा रही हैं, क्योंकि गड्ढे ने फुटपाथ को निगल लिया है, जिससे जमीन के नीचे एक गहरी खाई बन गई है. यह सिंकहोल ऐसे समय में बना है, जब बैंकॉक में भारी बारिश की आशंका है, क्योंकि आने वाले दिनों में सुपर टाइफून देश में दस्तक देगा.

Sudden road collapse shocks Bangkok this morning pic.twitter.com/HOnvTaB4ZE — non aesthetic things (@PicturesFoIder) September 24, 2025

बैंकॉक के गवर्नर चाडचार्ट सिट्टीपंट ने बताया कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन तीन वाहनों को नुकसान हुआ है. उन्होंने बताया कि अधिकारियों का मानना है कि यह हादसा भूमिगत रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य की वजह से हुआ है. उधर, अस्पताल की ओर से कहा गया है कि वह दो दिन के लिए ओपीडी सर्विस बंद कर देगा.

बैंकॉक शहर के अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल की इमारत को नुकसान पहुंचा है, साथ ही लोगों को पुलिस स्टेशन और आस-पास की अन्य इमारतों से बाहर निकलने का आदेश दिया गया है. गवर्नर ने कहा कि संबंधित अधिकारी इस गड्ढे को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि भारी बारिश से और नुकसान होने की आशंका है. बैंकॉक में इस समय मानसून का मौसम है.

