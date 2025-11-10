scorecardresearch
 

BBC ने चलाई थी डोनाल्ड ट्रंप की एडिटेड स्पीच... डायरेक्टर और न्यूज CEO ने मानी गलती, छोड़ना पड़ा पद

बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और न्यूज चीफ डेबोराह टर्नेस को ट्रंप के 6 जनवरी, 2021 स्पीच को एडिट करके चलाने के लिए अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है. ट्रंप ने यह स्पीच प्रदर्शनकारियों द्वारा यूएस कैपिटल हिल पर हमले से ठीक पहले दी थी. बीबीसी ने इसके दो हिस्सों को एडिटिंग से जोड़कर ऐसा प्रस्तुत किया, जैसे ट्रंप हमले के लिए दंगाइयों को उकसा रहे हों.

X
डोनाल्ड ट्रंप का एडिटेड स्पीच प्रसारित करने के मामले में बीबीसी के डायरेक्टर टिम डेवी और न्यूज सीईओ डेबोराह टर्नेस को इस्तीफा देना पड़ा. (Photo: Reuters)
ब्रिटेन के पब्लिक ब्रॉडकास्टर बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन) के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ न्यूज ऑपरेशन डेबोराह टर्नेस ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 6 जनवरी, 2021 को वाशिंगटन में यूएस कैपिटल पर प्रदर्शनकारियों के हमले से पहले दिए गए भाषण को एडिट करके प्रसारित करने के आरोपों के बाद आया है, जिसमें बीबीसी पर दर्शकों को गुमराह करने का इल्जाम लगा. बीबीसी पर निष्पक्षता बनाए रखने में नाकामी के कई आरोप लगे हैं, जिनमें ट्रंप का कवरेज, इजरायल-हमास युद्ध और ट्रांसजेंडर मुद्दों पर रिपोर्टिंग शामिल है. 

ट्रंप की स्पीच का क्या है विवाद 

द टेलीग्राफ अखबार को मिले एक व्हिसलब्लोअर मेमो के अनुसार, बीबीसी के प्रमुख इंवेस्टिगेटिव प्रोग्राम  पैनोरमा (Panorama) में दिखाए गए ट्रंप के भाषण के दो अलग-अलग हिस्सों को एडिट करके जोड़ा गया  था. मूल भाषण में ट्रंप ने कहा था, 'हम कैपिटल की ओर चलेंगे और वहां हमारे साहसी सीनेटरों व कांग्रेस सदस्यों का समर्थन करेंगे.' लेकिन एडिटेड क्लिप में इसे 'हम कैपिटल की ओर चलेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा, और हम लड़ेंगे. नर्क की तरह लड़ेंगे.' 

बीबीसी ने अपने प्रोग्राम में ट्रंप के भाषण के कुछ हिस्सों को इस तरह से पेश किया, जिसे सुनकर ऐसा लगे कि वह दंगाइयों को यूएस कैपिटल पर हमले के लिए उकसा रहे हैं. जबकि उन्होंने अपने भाषण में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की भी अपील की थी. बीबीसी ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले रिलीज हुई अपनी एक डॉक्यूमेंट्री में ट्रंप की यह एडिटेड स्पीच दिखाई थी.

द टेलीग्राफ अखबार के हाथ लगे मेमो को बीबीसी एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स के पूर्व एडवाइजर माइकल प्रेस्कॉट ने तैयार किया है. उन्होंने इसमें बीबीसी अरबी की गाजा वार कवरेज में एंटी-इजरायल बायस और ट्रांसजेंडर्स के मुद्दों पर कठिन सवालों वाली स्टोरीज को दबाने के आरोप भी लगाए हैं. बीबीसी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा देने के बाद टिम डेवी ने स्टाफ को भेजे अपने संदेश में कहा, 'यह पूरी तरह मेरा व्यक्तिगत फैसला है. बोर्ड ने पूरे कार्यकाल में मेरा समर्थन किया. बीबीसी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन कुछ गलतियां हुई हैं और डायरेक्टर जनरल के रूप में मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी.'

बीबीसी न्यूज ऑपरेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डेबोराह टर्नेस ने बयान जारी कर कहा, 'गलतियां हुई हैं, लेकिन बीबीसी न्यूज पर संस्थागत बायस के आरोप गलत हैं. पैनोरमा स्कैंडल ने संस्था को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं.' वह 2022 से बीबीसी के न्यूज ऑपरेशन को लीड कर रही थीं और इसके प्रीमियम शो 'Panorama' में जाने वाले कॉन्टेंट के लिए जिम्मेदार थीं. बीबीसी ने एक बयान में कहा कि 'पैनोरमा' और अन्य करेंट अफेयर्स प्रोग्राम्स की एडिटोरियल प्रैक्टिसेज की समीक्षा की जाएगी, ताकि निष्पक्षता का पालन सुनिश्चित हो. बीबीसी के चेयरमैन समीर शाह आज ब्रिटेन की संसद में इस गलती के लिए माफी मांगेंगे.

ट्रंप का बीबीसी पर तीखा हमला 

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में अपना एडिटेड स्पीच प्रसारित करने के लिए बीबीसी की तीखी आलोचना की. उन्होंने लिखा, 'बीबीसी के टॉप लोग, जिसमें टिम डेवी शामिल हैं, सब नौकरी छोड़ रहे हैं या निकाले जा रहे हैं. क्योंकि वे 6 जनवरी, 2021 की मेरी परफेक्ट स्पीच की डॉक्टरिंग करते पकड़े गए. द टेलीग्राफ को धन्यवाद कि उन्होंने इन करप्ट जर्नलिस्ट्स को एक्सपोज किया. ये बहुत बेईमान लोग हैं जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश की. ये लोग उस देश से हैं, जिसे हम अपना नंबर वन सहयोगी मानते हैं. लोकतंत्र के लिए यह एक भयानक घटना है.' व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने बीबीसी को '100% फेक न्यूज' और 'लेफ्टिस्ट प्रोपगैंडा मशीन' बताया.


 

