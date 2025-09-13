कोलकाता: RG Kar की छात्रा की रहस्यमय मौत, बॉयफ्रेंड पर जहर देने का आरोप

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की फाइनल ईयर छात्रा की मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में मालदा मेडिकल कॉलेज में हो गई. मृतका के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसकी मौत के लिए उसका बॉयफ्रेंड जिम्मेदार है, जो मालदा मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, मृतका का नाम अनिंदिता सोरेन (24) है, जो दक्षिण दिनाजपुर के बालुरघाट की रहने वाली थी. शनिवार को उसकी मौत मालदा मेडिकल कॉलेज में हो गई. परिवार ने आरोप लगाया कि अनिंदिता को उसके बॉयफ्रेंड उज्ज्वल सोरेन ने जहर दिया और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया.

रिश्ते में था तनाव

अनिंदिता की मां अल्पना टुडू ने बताया कि उनकी बेटी का उज्ज्वल से सोशल मीडिया और मेडिकल कार्यक्रमों के जरिए परिचय हुआ था, जो बाद में रिश्ते में बदल गया. लेकिन जब अनिंदिता शादी का दबाव बनाने लगी तो दोनों के बीच झगड़े होने लगे. परिवार का आरोप है कि उज्ज्वल शादी के लिए तैयार नहीं था.

परिवार ने जताई शंका

मां ने कहा, “कल हमें उज्ज्वल ने फोन करके बताया कि अनिंदिता गंभीर रूप से बीमार है और मालदा अस्पताल में भर्ती है. आज हमें सूचना मिली कि उसकी मौत हो गई. हमारी बेटी पिछले रविवार को घर आई थी और सोमवार को कोलकाता चली गई थी. फिर वह मालदा कैसे पहुंची? हम चाहते हैं कि पुलिस उससे कड़ी पूछताछ करे.”

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी. इस बीच, पुलिस उज्ज्वल की तलाश कर रही है ताकि उसका पक्ष भी सुना जा सके.

पृष्ठभूमि में पुरानी घटना

गौरतलब है कि पिछले साल आरजी कर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ ड्यूटी के दौरान हुए बलात्कार और हत्या के मामले ने देशभर में गुस्से और विरोध की लहर पैदा कर दी थी. अब एक और छात्रा की रहस्यमयी मौत ने मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा और माहौल को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

---- समाप्त ----