scorecardresearch
 

Feedback

कोलकाता: RG Kar की छात्रा की रहस्यमय मौत, बॉयफ्रेंड पर जहर देने का आरोप

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा अनिंदिता सोरेन (24) की मालदा अस्पताल में रहस्यमयी हालात में मौत हो गई. परिवार ने बॉयफ्रेंड और जूनियर डॉक्टर उज्ज्वल सोरेन पर जहर देने का आरोप लगाया है. मां का कहना है कि शादी को लेकर दोनों में विवाद था. पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

Advertisement
X
सोशल मीडिया से हुई थी दोस्ती. (Photo: Representational)
सोशल मीडिया से हुई थी दोस्ती. (Photo: Representational)

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की फाइनल ईयर छात्रा की मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में मालदा मेडिकल कॉलेज में हो गई. मृतका के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसकी मौत के लिए उसका बॉयफ्रेंड जिम्मेदार है, जो मालदा मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर है.

क्या है पूरा मामला?
पुलिस के मुताबिक, मृतका का नाम अनिंदिता सोरेन (24) है, जो दक्षिण दिनाजपुर के बालुरघाट की रहने वाली थी. शनिवार को उसकी मौत मालदा मेडिकल कॉलेज में हो गई. परिवार ने आरोप लगाया कि अनिंदिता को उसके बॉयफ्रेंड उज्ज्वल सोरेन ने जहर दिया और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया.

रिश्ते में था तनाव
अनिंदिता की मां अल्पना टुडू ने बताया कि उनकी बेटी का उज्ज्वल से सोशल मीडिया और मेडिकल कार्यक्रमों के जरिए परिचय हुआ था, जो बाद में रिश्ते में बदल गया. लेकिन जब अनिंदिता शादी का दबाव बनाने लगी तो दोनों के बीच झगड़े होने लगे. परिवार का आरोप है कि उज्ज्वल शादी के लिए तैयार नहीं था.

सम्बंधित ख़बरें

Death of a student at Jadavpur University, investigation of CCTV footage.
जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र की मौत, कैंपस में सुरक्षा पर गंभीर आरोप 
India-Pakistan Match: Are Sports and Politics Separate?
भारत-पाक महामुकाबले पर कोलकाता की पब्लिक क्या बोली? देखें  
kolkata jadavpur university student death
कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रा की मौत, तालाब के किनारे मिली थी बेहोश 
Nepal Violence: The Pain of the Women of Sonagachi, Families in Distress
नेपाल में तनाव, सोनागाछी में क्यों फ‍िक्रमंद नेपाली सेक्स वर्कर्स, देखें 
Baichung Bhutia shared insights on the current state of marathons and Indian football.
भारत में फुटबॉल के भविष्य पर क्या बोले प्लेयर बाइचुंग भूटिया? 

परिवार ने जताई शंका
मां ने कहा, “कल हमें उज्ज्वल ने फोन करके बताया कि अनिंदिता गंभीर रूप से बीमार है और मालदा अस्पताल में भर्ती है. आज हमें सूचना मिली कि उसकी मौत हो गई. हमारी बेटी पिछले रविवार को घर आई थी और सोमवार को कोलकाता चली गई थी. फिर वह मालदा कैसे पहुंची? हम चाहते हैं कि पुलिस उससे कड़ी पूछताछ करे.”

Advertisement

जांच में जुटी पुलिस
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी. इस बीच, पुलिस उज्ज्वल की तलाश कर रही है ताकि उसका पक्ष भी सुना जा सके.

पृष्ठभूमि में पुरानी घटना
गौरतलब है कि पिछले साल आरजी कर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ ड्यूटी के दौरान हुए बलात्कार और हत्या के मामले ने देशभर में गुस्से और विरोध की लहर पैदा कर दी थी. अब एक और छात्रा की रहस्यमयी मौत ने मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा और माहौल को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement