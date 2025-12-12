scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Arthik Rashifal 12 दिसंबर 2025: मीन राशि वाले स्मार्ट वर्किंग अपनाएं , जाने क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Arthik Rashifal 12 December 2025 (आर्थिक राशिफल): आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, फिर भी बजट पर फोकस बढ़ाना ज़रूरी है. वरिष्ठों की सुनेंगे .नियम-कानून का पालन करेंगे.कामकाज में अनुशासन बनाए रखें

Advertisement
X
arthik_rashifal horoscope
arthik_rashifal horoscope

मेष : मेष राशि के जातक आज आर्थिक उछाल के अवसरों को भुनाने में सफल होंगे. उन्हें सख्ती से अपने बजट के अनुसार चलना होगा. वाणिज्यिक लाभ पर जोर बढ़ा रहेगा और अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन से वे बाजार में अपनी जगह बनाएंगे. बैंकिंग कार्यों से जुड़ने के भी योग हैं.


मिथुन :  मिथुन राशि वालों के लिए वित्तीय प्रयास पक्ष में बनेंगे. लेनदेन के मामलों पर उनका फोकस रहेगा. वे कार्य विस्तार पर ज़ोर देते हुए तेजी बनाए रखेंगे, जिससे लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा.  कार्यों को समय पर पूरा करने में सफलता मिलेगी.

वृष : वृष राशि के जातकों को भौतिक वस्तुओं की ख़रीदी बढ़ानी पड़ सकती है, लेकिन उन्हें ध्यान रखना होगा कि वे किसी अन्य की बातों में आकर अनावश्यक खर्च या निवेश न बढ़ाएं. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, फिर भी बजट पर फोकस बढ़ाना ज़रूरी है. वरिष्ठों की सुनेंगे .नियम-कानून का पालन करेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

वृश्चिक राशि वाले प्रबंधन पर ध्यान दें, जानें अन्य राशियों का हाल 
आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें राशिफल 
Budh Nakshatra Parivartan 2025
शनि के नक्षत्र में बुध, 20 दिसंबर तक चांदी काटेंगे इन 3 राशियों के लोग 
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल 
सिंह राशि वाले शुभ प्रस्तावों में वृद्धि पाएंगे, जानें अन्य राशियों का हाल 

कन्या : कन्या राशि का वित्तीय पक्ष साधारण रह सकता है. उन्हें निजी मामलों में पहल से बचना चाहिए . उधार के लेनदेन से दूर रहना चाहिए. कामकाज में अनुशासन बनाए रखें और जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करें.

Advertisement

कर्क :कर्क राशि वालों के लिए आज पूंजीगत मामले बेहतर बने रहेंगे. लाभ में वृद्धि होगी और धन-धान्य संग्रह के प्रयास बनेंगे. वे अपने वित्त प्रबंधन को संवारेंगे. उन्हें नए प्रस्तावों की प्राप्ति भी होगी. बैंकिंग कार्यों में उनकी रुचि बढ़ेगी और उचित प्रयासों में सकारात्मकता बनी रहेगी. 

वृश्चिक: वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक मजबूती बनी रहेगी. इच्छित सफलता से उनका मनोबल ऊंचा रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे, जिससे योजनागत लाभ बड़े बनेंगे. पद, प्रभाव और सम्मान का स्तर भी संवरेगा.

सिंह :सिंह राशि के लिए धन-वृद्धि के अवसर बढ़ेंगे. उन्हें वित्तीय अनुकूलन का पूरा लाभ मिलेगा. वे अपनी योजनाओं को समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिससे उनकी आर्थिकी मजबूत होगी. सफलता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा,  वे पराक्रम तथा प्रबंधन को बढ़ाकर आगे बढ़ेंगे. 

तुला : तुला राशि के जातक आज हितलाभ संवारने में आगे रहेंगे. उनकी वित्तीय योजनाएं सफल होंगी. वे कामकाज में सामंजस्यता बढ़ाएंगे और व्यावसायिक कार्यों में रुचि रखेंगे, जिससे वे उन्नति के पथ पर सहजता से गतिमान रहेंगे.

धनु : धनु राशि के लिए वाणिज्यिक गतिविधियां लाभ संवारने में सहायक होंगी. उनका आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा और उपलब्धियाँ बढ़त पर बनी रहेंगी. वे बड़ी सफलता पाएंगे और अवसरों का लाभ लेने में सक्षम होंगे. साहस बनाए रखने से उनकी बचत में सुधार आएगा. 

Advertisement

मकर : मकर राशि वालों को आज आर्थिक विषयों पर नियंत्रण बढ़ाना चाहिए. जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें और लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें. बचत पर फोकस होगा. विविध विषयों में खर्च पर नियंत्रण रखना आवश्यक है.

कुंभ :कुंभ राशि के जीवन में आज ठहराव व पूछपरख बढ़ेगी. उनके विविध कार्य संवरेंगे. भूमि, भवन आदि स्थाई संपत्ति के कार्यों में उनकी सक्रियता बनी रहेगी. उन्हें आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे और सहकारिता में वे बेहतर रहेंगे, जिससे पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

मीन:  मीन राशि वालों को नियम और अनुशासन पर बल देना होगा. वे स्मार्ट वर्किंग की नीति रखेंगे और सजगता से काम लेंगे. आर्थिक खर्च व निवेश पर ध्यान दें. समकक्षों में सामंजस्यता बढ़ेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement