‘मंत्रियों की गिरफ्तारी हो', कोलकाता में मेसी के इवेंट में अव्यवस्था पर शुभेंदु अधिकारी का TMC पर निशाना

13 दिसंबर को साल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित इस हाई-प्रोफाइल फुटबॉल इवेंट के दौरान भारी अफरा-तफरी और तोड़फोड़ हुई थी. शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि मेसी इवेंट में टिकट बिक्री में बड़ा घोटाला हुआ और इससे हुई करोड़ों रुपये की कथित कमाई TMC तक पहुंची.

BJP नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जांच की मांग की है (File Photo- PTI)

पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अर्जेंटीना के फुटबॉल दिग्गज लियोनेल मेसी से जुड़े कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दो मंत्रियों अरूप बिस्वास और सुजीत बोस की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है. 13 दिसंबर को साल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित इस हाई-प्रोफाइल फुटबॉल इवेंट के दौरान भारी अफरा-तफरी और तोड़फोड़ हुई थी, जिससे राज्य की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमिल होने का आरोप लगाया जा रहा है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बुधवार को करीब 30 बीजेपी विधायकों के साथ शुभेंदु अधिकारी बिना पूर्व सूचना के साल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे और नुकसान का जायजा लेने की कोशिश की. हालांकि, स्टेडियम के गेट बंद होने के कारण उन्हें मैदान के भीतर प्रवेश नहीं मिल सका. इसके बाद उन्होंने स्टेडियम से सटे बिधाननगर पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और हिंसा व तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार किए गए छह दर्शकों को तुरंत रिहा करने की मांग की.

शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि मेसी इवेंट में टिकट बिक्री में बड़ा घोटाला हुआ और इससे हुई करोड़ों रुपये की कथित कमाई TMC तक पहुंची. उन्होंने दावा किया कि इवेंट के दौरान मंत्री और उनके परिजन फुटबॉल सितारों के साथ सेल्फी लेने में व्यस्त थे, जबकि आम दर्शकों को स्टैंड में प्रवेश तक नहीं मिला. इसी अव्यवस्था की वजह से लोग उग्र हो गए. उन्होंने दोनों मंत्रियों की गिरफ्तारी की मांग दोहराई.

'लोगों के टिकट के पैसै हों वापस'

बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि जिन दर्शकों ने भारी कीमत चुकाकर टिकट खरीदे, लेकिन अपने पसंदीदा फुटबॉल स्टार को नहीं देख सके, उन्हें तुरंत टिकट की पूरी राशि वापस की जाए. अधिकारी ने बताया कि उन्होंने दो अन्य अधिवक्ताओं के साथ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्वतंत्र जांच समिति गठित करने की मांग की है, जिसमें राज्य सरकार के अधिकारियों को शामिल न किया जाए. इस मामले की सुनवाई गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल की खंडपीठ में होने की संभावना है.

स्टेडियम परिसर में मौजूद बिना बिके बोतलबंद पानी और पेय पदार्थों की ओर इशारा करते हुए अधिकारी ने आरोप लगाया कि TMC नेताओं ने प्रतिबंधित सामान अंदर लाने के लिए वेंडरों से कट मनी ली. उन्होंने पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर नारेबाजी भी की.

टीएमसी ने आरोपों को किया खारिज
इस बीच, TMC प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी को सड़कों पर प्रदर्शन करने के बजाय विधानसभा में मुद्दा उठाना चाहिए. वहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही खेल मंत्री अरूप बिस्वास का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, डीजीपी समेत वरिष्ठ अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है और एक डीसीपी को निलंबित किया गया है.

गौरतलब है कि कोलकाता में मेसी के दौरे के दौरान हुए हंगामे में, अनौपचारिक आकलन के अनुसार, करीब दो करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है.

