दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता मेट्रो चलाएगा 3021 स्पेशल ट्रेनें... पर्पल, येलो और ग्रीन लाइन पर पहली बार मिलेगी विशेष सेवा

कोलकाता मेट्रो रेलवे ने गुरुवार को कहा कि दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान 27 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच 4 खंडों पर कुल 3021 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. मेट्रो के एक प्रवक्ता ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार 651 ज़्यादा ट्रेनें चलाई जाएंगी.

उन्होंने बताया कि पहली बार ऐसी विशेष ट्रेन सेवाएं पर्पल लाइन (जोका–माजेरहाट), येलो लाइन (कवि सुभाष–बेलियाघाटा), और एस्प्लेनेड से साल्ट लेक सेक्टर V खंड (ग्रीन लाइन) पर चलाई जाएंगी.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रवक्ता ने कहा कि मेट्रो की मदद से यात्री शहर के लगभग सभी कोनों तक पहुंच सकेंगे. दुर्गा पूजा के 6 दिनों में इन स्पेशल ट्रेनों की कुल क्षमता 90.63 लाख यात्रियों को ले जाने की होगी.

इस साल ये क्षमता पिछले साल की वास्तविक संख्या 41.15 लाख यात्रियों से 120 प्रतिशत अधिक है. पिछले साल दुर्गा पूजा के दौरान हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड तक के छोटे हिस्से में विशेष मेट्रो सेवाएं उपलब्ध कराई गईं थीं.

उन्होंने कहा कि पूरा पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा के लिए तैयार है और लोग खरीदारी के साथ-साथ पंडालों में भी व्यस्त हैं. इस वजह से मेट्रो में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. 24 सितंबर 'द्वितीया' को 8.36 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने मेट्रो का उपयोग किया, जो पिछले साल की इसी दिन की 7.93 लाख यात्रियों की संख्या से अधिक है. बुधवार को ब्लू लाइन पर दक्षिणेश्वर और शहीद खुदीराम के बीच 6.10 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जबकि ग्रीन लाइन पर यह संख्या 2.05 लाख रही.

बता दें कि स्मार्ट कार्ड की वैधता एक साल से बढ़ाकर 10 साल किए जाने के पहले दिन यात्रियों ने 25 सितंबर से मिलने वाले अतिरिक्त लाभों का फायदा उठाने के लिए इसे खरीदा. गुरुवार शाम 5 बजे तक कुल 2,839 स्मार्ट कार्ड बिक चुके थे, जबकि एक दिन पहले इसी समय तक यह संख्या 1,739 थी.

