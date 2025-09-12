scorecardresearch
 

कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रा की मौत, तालाब के किनारे मिली थी बेहोश

कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक छात्रा की मौत से सनसनी फैल गई. यूनिवर्सिटी यूनियन के कार्यक्रम के दौरान गेट नंबर 4 के पास तालाब किनारे छात्रा बेहोश मिली और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक थर्ड ईयर की छात्रा थी. पुलिस और विश्वविद्यालय ने जांच शुरू कर दी है.

जादवपुर यूनिवर्सिटी में 2023 के बाद यह दूसरी घटना है (Photo: Representational)
कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में मंगलवार रात एक दुखद घटना ने पूरे कैंपस में सनसनी मचा दी. यूनिवर्सिटी यूनियन के एक कार्यक्रम के दौरान लगभग रात 10:30 बजे छात्रों ने गेट नंबर 4 के पास तालाब के किनारे एक छात्रा को बेहोश पड़ा देखा. उसे आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

मृतक थर्ड ईयर की छात्रा बताई जा रही है. घटना के बाद जादवपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. और मामले की जांच की. विश्वविद्यालय के सूत्रों ने भी इस घटना की पुष्टि की है और मामले की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए एक जांच शुरू की गई है.

2023 के बाद यह दूसरी घटना है, जब जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में छात्रा की मौत हुई है, जिससे छात्रों की सुरक्षा और कैंपस में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठे हैं. पिछली घटना में 9 अगस्त 2023 को 17 वर्षीय फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी. विश्वविद्यालय के मुख्य छात्रावास की दूसरी मंजिल से गिरकर उसकी मौत हुई थी. 

कोलकाता पुलिस सूत्रों ने इस घटना की पुष्टि की है. पुलिस ने कहा है कि प्रारंभिक पोस्टमार्टम और जांच के बाद ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी.

