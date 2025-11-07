लखनऊ चिड़ियाघर में हिरण चोरी की कोशिश, दीवार फांदकर घुसे पांच युवक, गार्ड ने मचाया शोर तो...

यूपी की राजधानी लखनऊ के चिड़ियाघर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. पांच युवक रात के अंधेरे में हिरण के बच्चे को चोरी करने की नीयत से चिड़ियाघर में घुस गए. कीपर के शोर मचाने पर एक आरोपी को पकड़ लिया गया, जबकि चार मौके से फरार हो गए. पुलिस ने गिरफ्तार युवक पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दीवार फांदकर अंदर घुसे चोर

चिड़ियाघर की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए, पांच आरोपी एक सोची-समझी साजिश के तहत अंदर घुसे थे. उन्होंने चिड़ियाघर की ऊंची दीवार को पार करने के लिए पेड़ की डाल और रस्सी का इस्तेमाल किया. अंदर घुसने के बाद, उनमें से चार युवक फंदे के सहारे हिरण के बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. यह पूरी कार्रवाई हिरणों के बाड़े के आसपास चल रही थी.

कीपर ने मचाया शोर, एक आरोपी धराया

जैसे ही आरोपियों ने हिरण के बच्चे को पकड़ने की कोशिश शुरू की, मौके पर मौजूद एक कीपर की नजर उन पर पड़ गई. कीपर ने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. लोगों ने मिलकर चोरों को पकड़ने का प्रयास किया. इस अफरा-तफरी का फायदा उठाकर चार अज्ञात आरोपी उसी रस्सी और डाल के सहारे दीवार फांदकर भाग निकले. हालांकि, हिरण चोरी की साजिश में शामिल एक युवक राजेश मिश्रा को मौके से पकड़ लिया गया.

हजरतगंज पुलिस कर रही है फरार आरोपियों की तलाश

गिरफ्तार आरोपी राजेश मिश्रा को हजरतगंज पुलिस के हवाले कर दिया गया. इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अब फरार हुए बाकी चार अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी है. इस घटना ने चिड़ियाघर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

