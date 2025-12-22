scorecardresearch
 
‘अभी आपके बबुआ भी इंग्लैंड घूमकर आएंगे, बुलडोजर एक्शन पर चिल्लाना मत…’, कोडीन सिरप पर सदन में गरजे CM योगी

कोडीन कफ सिरप मामले पर विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि यूपी में कोडीन सिरप से कोई मौत नहीं हुई और यह पूरा मामला अवैध सप्लाई का है. सीएम ने सपा से जुड़े लोगों पर जांच में सामने आने का दावा किया और चेतावनी दी कि इस मामले में जब बुलडोजर एक्शन होगा, तब चिल्लाना मत.

सदन में मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए सपा नेताओं पर जमकर प्रहार किया (Photo- ITG)
उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को उस वक्त माहौल पूरी तरह गरमा गया, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडीन कफ सिरप के कथित मामलों को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला. सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया, बल्कि चेतावनी भरे लहजे में कहा जब इस मामले में बुलडोजर चलेगा, तब चिल्लाना मत.

सीएम योगी का यह बयान उस समय आया, जब विपक्ष कोडीन सिरप को लेकर मौतों के आरोप लगाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था. मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप से किसी की मौत नहीं हुई है और इस मुद्दे को बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है. सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की मौत की पुष्टि नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि अगर कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

सीएम योगी ने कहा,उत्तर प्रदेश केवल स्टॉकिस्ट और होलसेलर हैं. मौत के प्रकरण अन्य राज्यों से जुड़े हैं, फिर भी विपक्ष यूपी को बदनाम करने में जुटा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरा प्रकरण अवैध डायवर्जन का है. उन्होंने बताया कि कोडीन कफ सिरप का दुरुपयोग उन राज्यों में किया गया, जहां मद्य निषेध लागू है. वहां लोगों में इसकी आदत पड़ गई और इसी वजह से इसका गलत इस्तेमाल हुआ.सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ, वाराणसी, कानपुर जैसे जिलों से यह सिरप उन क्षेत्रों तक पहुंचाया गया, जहां नशे पर प्रतिबंध है. उन्होंने इसे एक संगठित अवैध सप्लाई चेन करार दिया.

समाजवादी पार्टी पर सीधा आरोप

मुख्यमंत्री योगी यहीं नहीं रुके. उन्होंने दावा किया कि जब भी देश में इस तरह के मामलों पर चर्चा होती है, तो कुछ लोग तुरंत देश छोड़कर भाग जाते हैं. उन्होंने कटाक्ष किया कि आपके बबुआ भी जाएंगे, इंग्लैंड घूमकर आएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि जिन बड़े होलसेलरों को एसटीएफ ने पकड़ा था, उन्हें लाइसेंस समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दिया गया था. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि इस पूरे नेटवर्क में सपा से जुड़े लोग बार-बार सामने आ रहे हैं.

आंकड़ों के साथ सरकार का जवाब

सदन में मुख्यमंत्री ने सरकार की कार्रवाई का पूरा ब्यौरा भी रखा. उन्होंने बताया कि अब तक 79 केस दर्ज किए गए हैं, 225 लोग नामजद किए गए हैं, 78 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 134 फर्मों पर छापेमारी की गई है. सीएम योगी ने कहा कि अगर कोई इस मामले की गहराई में जाएगा, तो घूम-फिरकर वही लोग सामने आएंगे, जिनके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं.

लोहिया वाहिनी के खाते पर भी सवाल

मुख्यमंत्री ने सदन में एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस अवैध लेन-देन में लोहिया वाहिनी के खातों के माध्यम से ट्रांजैक्शन होने की जानकारी सामने आई है. उन्होंने बताया कि एसटीएफ इस एंगल से भी जांच कर रही है. सीएम योगी ने दो टूक कहा, कोई अपराधी बचेगा नहीं. जब बुलडोजर एक्शन होगा, तब उस समय चिल्लाना मत.

इस उम्र में सच बोलेंगे, ऐसा सोचा था

विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे लगता था कि इस उम्र में नेता प्रतिपक्ष सच बोलेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग इनसे झूठ बुलवा रहे हैं. सदन में हो रहे हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने विपक्ष से कहा, आपने हंगामा कर लिया, अब हमारी बात भी सुन लें. उन्होंने यह भी कहा कि खांसी में हर कोई सिरप लेता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से. विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब पढ़ाई-लिखाई से आपका कोई वास्ता तो है नहीं, तो ऐसी ही बातें करेंगे.

दो नमूने वाले बयान पर हंगामा

सदन में चर्चा के दौरान सीएम योगी ने दिल्ली और यूपी के नेताओं की तुलना करते हुए कहा कि देश में दो 'नमूने' हैं. एक दिल्ली में है एक यहां बैठते है. इसके बाद विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया.

---- समाप्त ----
