Noida: स्टीम बाथ लेने गईं दो महिलाएं एक घंटे तक स्टीम रूम में फंसीं, ऐसे बची जान!

नोएडा के सेक्टर-150 स्थित टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी में मंगलवार को लापरवाही का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया. यहां क्लब हाउस में स्टीम बाथ लेने गईं दो महिलाएं करीब एक घंटे तक स्टीम रूम में फंसी रहीं. दरअसल, स्टीम रूम का दरवाजा अचानक लॉक हो गया था, जिससे दोनों महिलाएं अंदर बंद हो गईं. चीखने-चिल्लाने और मदद के लिए पुकारने के बावजूद सोसाइटी प्रबंधन या किसी स्टाफ ने उनकी सहायता नहीं की.

जानकारी के मुताबिक, पारुल चतुर्वेदी और तरुणा दोनों टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी की निवासी हैं. वे मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे स्टीम बाथ के लिए क्लब हाउस पहुंचीं. उनका 30 मिनट का स्लॉट था. समय पूरा होने के बाद जब उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, तो दरवाजा नहीं खुला. उन्होंने बार-बार दरवाजा पीटा और आवाज लगाई, मगर कोई नहीं आया.

इस दौरान धीरे-धीरे दम घुटने की स्थिति बनने लगी, जिससे वे घबरा गईं. घबराहट में दोनों महिलाओं ने अपनी जान बचाने का फैसला किया. उन्होंने किसी तरह फॉल्स सीलिंग तोड़कर एक लौह रॉड निकाली और उससे दरवाजे का शीशा तोड़ने की कोशिश की. करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद दरवाजे का लॉक टूट गया और दोनों सुरक्षित बाहर निकल सकीं.

बाहर आने के बाद उन्होंने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, जो अब वायरल हो रहा है. महिलाओं का आरोप है कि सोसाइटी में भारी मेंटेनेंस चार्ज वसूला जाता है. फिर भी सुरक्षा और सुविधाओं का स्तर बेहद खराब है. उन्होंने सोसाइटी प्रबंधन पर लापरवाही और सुरक्षा में चूक का गंभीर आरोप लगाया है.

