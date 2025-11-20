'कराता है गंदे काम, प्राइवेट फोटो वायरल करने की धमकी देता है...', महिला ने पति पर लगाए गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रिश्तों को शर्मसार कर देने और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. एक महिला ने अपने ही पति मोहम्मद जहांगीर खां उर्फ अब्दुल्ला पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का कहना है कि पति उससे दहेज की डिमांड करता है, दोस्तों के साथ अनैतिक काम करवाता है और निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देता है.

पीड़िता का आरोप है कि पति आए दिन उसे गंदी-गंदी गालियां देता है. छोटी-सी बात पर मारपीट कर घर से बाहर निकाल देता है. महिला ने बताया कि पति देर रात नए-नए दोस्तों को कमरे पर बुलाता था और उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला देता था, जिसके बाद वह बेसुध हो जाती थी. होश खोने के बाद पति अब्दुल्ला अपने दोस्तों से पत्नी के साथ अनैतिक कार्य करवाता था. जब महिला ने इसका विरोध किया, तो पति ने अश्लील मैसेज भेजकर उसे निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी दे डाली.

पीड़िता ने यह भी कहा कि गर्भवती होने पर पति ने उसे जान से मारने की धमकी दी. यह बच्चा मेरा नहीं है - कहकर उसे जबरन गर्भपात की दवा खिलाई गई. दवा के बाद महिला की हालत गंभीर हो गई थी. आखिरकार परेशान होकर पीड़िता मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर पुलिस आयुक्त तक न्याय की गुहार लगाने पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए वजीरगंज थाना पुलिस ने पति मोहम्मद जहांगीर खां उर्फ अब्दुल्ला और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है.

