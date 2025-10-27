लखनऊ के अस्पताल में महिला को चढ़ा दिया एक्सपायर ग्लूकोज, बिगड़ी हालत, मुंह से निकलने लगा झाग

राजधानी लखनऊ के काकोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है. सिजेरियन प्रसव के बाद भर्ती एक प्रसूता को स्टाफ ने एक्सपायरी डेट का ग्लूकोज चढ़ा दिया. ग्लूकोज चढ़ने के तुरंत बाद महिला की हालत बिगड़ गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगा. परिजनों ने यह देख हंगामे की शुरुआत कर दी. आनन-फानन में प्रसूता को गंभीर हालत में क्वीन मेरी अस्पताल रेफर किया गया.

काकोरी निवासी काजोल श्रीवास्तव को शनिवार सुबह सिजेरियन ऑपरेशन के बाद वार्ड में शिफ्ट किया गया था. पीड़िता के जेठ नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि रविवार तड़के 4 बजे काजोल की तबीयत अचानक बिगड़ी. जब परिजनों की नजर ग्लूकोज की बोतल पर पड़ी, तो उस पर एक्सपायरी डेट दर्ज थी. यह देखकर परिवार के लोग घबरा गए और अस्पताल में चीख-पुकार मच गई. स्टाफ ने इंजेक्शन लगाकर सुधारने की कोशिश की, लेकिन हालत बिगड़ती गई. लापरवाही से गुस्साए परिजनों ने सीएचसी में जमकर हंगामा किया और डायल 112 पर सूचना दी.

नीरज श्रीवास्तव ने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि काजोल के साथ-साथ तीन अन्य मरीजों को भी वही एक्सपायर ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था. उन्होंने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया और दोषी स्टाफ पर कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है. मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया.

Advertisement

वहीं, सीएचसी प्रभारी डॉ. केडी मिश्रा ने एक प्रसूता को एक्सपायरी ग्लूकोज चढ़ाने की बात स्वीकार की है. उन्होंने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है. इस पूरे मामले पर सीएमओ ने तुरंत एक्शन लेते हुए दो सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है. कमेटी ने परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं. सीएमओ ने कहा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर लापरवाह स्टाफ पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा.

---- समाप्त ----