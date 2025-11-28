scorecardresearch
 
'हम साधु नहीं, राजनैतिक व्यक्ति हैं', 2029 में चुनाव लड़ने पर बृजभूषण बोले- समय आने पर बताएंगे सीट

अमेठी में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने SIR मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा. उन्होंने कहा कि SIR से साफ़-सुथरी वोटर लिस्ट बनेगी, लेकिन 10 करोड़ हिंदुओं के वोट कटेंगे, जो देश का दुर्भाग्य है. 2029 में चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि वह राजनैतिक व्यक्ति हैं, साधु नहीं; सीट का फैसला समय आने पर बताएंगे.

पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Photo- ITG)
यूपी के अमेठी पहुंचे पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एसआईआर मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मुसलमान से ज्यादा हिंदुओं के वोट कटेंगे. लगभग 10 करोड़ वोट घटेगा. बृजभूषण ने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता हैं, वो कभी मिलेंगे तो उनसे हाथ जोड़कर कहूंगा कि बहुत मुद्दे देश में हैं, क्यों बिना मतलब की बात करते हैं.
 
बृजभूषण सिंह ने आगे कहा कि एसआईआर एक अच्छा काम है. इससे दो जगह वोट देने वाले का नाम कटेगा और एक साफ-सुथरी वोटर लिस्ट तैयार होगी. सब समझ रहे हैं लेकिन विपक्ष नहीं समझ रहा है. वहीं, 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि हम राजनैतिक व्यक्ति हैं, साधु नहीं हैं, समय आने पर बता देंगे कि कहां से चुनाव लड़ेगे.

बता दें कि पूर्व सांसद अमेठी में भाजपा नेता व जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि के घर निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने राजनितिक घटनाक्रम पर टिप्पणी की. 

गौरतलब है कि हाल ही में बलरामपुर में बृजभूषण शरण सिंह ने 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी. भागवत कथा के दौरान उन्होंने कहा था कि उन्हें जनता ने नहीं, बल्कि 'परिस्थितिजन्य' कारणों से रिटायर किया गया था. बृजभूषण ने स्पष्ट किया कि देवीपाटन मंडल की जनता का प्यार ही उनकी ताकत है. जनता की इच्छा का सम्मान करते हुए, उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है.

