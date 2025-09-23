ब्रह्मोस से टाइटेनियम तक… CM योगी के सलाहकार ने बताया कैसे UP डिफेंस कॉरिडोर लिख रहा नई इबारत

विकसित उत्तर प्रदेश के मंच पर मंगलवार को जब आत्मनिर्भर भारत सेशन हुआ तो डिफेंस सेक्टर की चर्चा सबसे ज्यादा गर्म रही. सेशन में मुख्यमंत्री के सलाहकार और पूर्व अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी, पीटीसी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सचिन अग्रवाल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के एक्सेसरीज कॉम्प्लेक्स के पूर्व सीईओ सजल प्रकाश ने हिस्सा लिया.

यूपी का डिफेंस कॉरिडोर, सपने से हकीकत तक...

अवनीश अवस्थी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत तभी संभव है जब भारत मजबूत हो. प्रधानमंत्री ने 2047 तक 30 ट्रिलियन इकॉनमी का विजन रखा है, जिसमें यूपी ने छह ट्रिलियन का टारगेट तय किया है. आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जापान को पीछे छोड़ा है और जल्द ही जर्मनी से भी आगे निकल जाएगा.

उन्होंने बताया कि यूपी का डिफेंस कॉरिडोर 2018 में प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद तेजी से आकार ले रहा है. 20 हजार करोड़ निवेश का लक्ष्य था, जिसमें से 12 हजार करोड़ का निवेश हो चुका है. 62 नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं. ब्रह्मोस मिसाइल का प्लांट शुरू हुआ, कानपुर में अडानी डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है और झांसी में अग्नि मिसाइल का पूरा प्लान बन रहा है.

‘डिफेंस की असली ट्रिपल इंजन सरकार’

सचिन अग्रवाल ने यूपी की डिफेंस स्टोरी को अनोखे अंदाज में पेश किया. उन्होंने कहा कि जैसे यूपी में डबल इंजन सरकार की बात होती है, वैसे ही डिफेंस सेक्टर में असली ट्रिपल इंजन सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आद‍ित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों हैं. इसी वजह से डिफेंस कॉरिडोर की रफ्तार इतनी तेज है.

उन्होंने बताया कि यूपी में पिछले पांच-छह साल में जो बीज बोया गया है, उसके बड़े नतीजे अगले पांच-छह साल में दिखेंगे. लखनऊ में टाइटेनियम प्लांट का उद्घाटन हुआ है. हमारी कंपनी का मकसद है कि क्रिटिकल मटीरियल और पार्ट्स के लिए भारत को विदेशी निर्भरता से मुक्त किया जाए. इससे न सिर्फ आत्मनिर्भरता आएगी बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा होगा.

मेक इन इंडिया और ‘मेक विद फ्रेंड्स’

सजल प्रकाश ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ऊपर से नीचे तक हम ही बनाएं. असली सफलता तभी है जब इंडस्ट्रीज मिलकर काम करें. एयरोस्पेस में कोई एक कंपनी पूरा काम नहीं कर सकती. HAL तेजस एयरक्राफ्ट असेंबल करता है लेकिन उसके कंपोनेंट्स अलग-अलग प्राइवेट इंडस्ट्रीज बनाती हैं.

उन्होंने कहा कि डिफेंस में मेक विद फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है. तभी हम एक मजबूत इकोसिस्टम बना सकते हैं और भारत को असली मायनों में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं.

यूपी से निकलकर ग्लोबल स्टेज तक

सेशन में यह भी साफ हुआ कि यूपी सिर्फ देश के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर है. ब्रह्मोस से लेकर अग्नि मिसाइल, टाइटेनियम प्लांट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स हब तक, यूपी की कहानी आत्मनिर्भर भारत की असली झांकी बन रही है.

