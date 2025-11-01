नेपाल के रास्ते फिर भारत में घुसी विदेशी महिला गिरफ्तार, मुंबई से किया गया था डिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में इंडो-नेपाल सीमा पर सोनौली चेकपोस्ट पर सुरक्षाबलों ने बड़ी कार्रवाई की है. इमिग्रेशन विभाग ने एक उज़्बेकिस्तान की महिला को बिना वीज़ा के भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

मुंबई से किया गया था डिपोर्ट

गिरफ्तार महिला की पहचान उमिदा ज़ोइरोवा के रूप में हुई है. न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इमिग्रेशन विभाग के अधिकारी प्रमोद कुमार दुबे के अनुसार, शुक्रवार शाम नियमित जांच के दौरान एक विदेशी महिला संदिग्ध हालात में पाई गई. जांच में पता चला कि उसके पास उज़्बेकिस्तान का पासपोर्ट तो है, लेकिन भारतीय वीज़ा नहीं है. जब अधिकारियों ने और जानकारी मांगी तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी.

महिला के भारत आने पर लगा था प्रतिबंध

जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि उमिदा ज़ोइरोवा को पहले भी मुंबई एयरपोर्ट से 22 फरवरी को डिपोर्ट किया गया था और उसके खिलाफ ‘लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया था, जिसके तहत उसके भारत में पुनः प्रवेश पर प्रतिबंध था.

इसके बावजूद महिला ने फिर से भारत में दाखिल होने की कोशिश की. पूछताछ में उमिदा ने स्वीकार किया कि वह 22 अप्रैल को नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई. इमिग्रेशन विभाग ने तुरंत सोनौली पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई.

थाना प्रभारी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि उज़्बेक नागरिक के खिलाफ विदेशी अधिनियम (Foreigners Act) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है. साथ ही नेपाल बॉर्डर से विदेशी नागरिकों की बढ़ती गतिविधियों पर विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है. स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि भारत-नेपाल सीमा पर बढ़ते विदेशी आवागमन को देखते हुए जांच को और सख्त किया जाएगा.



