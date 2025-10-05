scorecardresearch
 

UP: 5 लाख के लिए गर्भवती महिला की हत्या, खेत में जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश

मैनपुरी के गोपालपुर गांव में दहेज हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पति और ससुराल वाले 5 लाख रुपये की अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे. रकम पूरी न होने पर गर्भवती महिला राजनी कुमारी की पिटाई कर हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने के लिए शव को खेत में जला दिया गया. पुलिस ने पति सहित छह लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है.

बहू की हत्या के बाद ससुरालवाले फरार (Photo: AI-generated)
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से दहेज हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. गोपालपुर गांव में 21 साल की गर्भवती महिला रजनी कुमारी की उसके पति और ससुराल वालों ने मिलकर बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, मृतका की शादी इसी साल अप्रैल में रांगपुर गांव की रहने वाली राजनी की हुई थी.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि महिला के पति सचिन, उसके भाई प्रांशु और सहबाग, साथ ही रिश्तेदार रामनाथ, दिव्या और टीना लगातार उससे 5 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज लाने का दबाव बना रहे थे. उनका कहना था कि इस रकम से वो टेंट हाउस का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं. जब रजनी यह रकम अपने मायके से नहीं ला सकी तो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा.

बहू की हत्या कर सबूत मिटाने की कोशिश

शुक्रवार को आरोपियों ने रजनी की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई. इतना ही नहीं, पुलिस के अनुसार, साक्ष्य मिटाने के लिए शव को खेत में ही जला दिया गया. इस घटना की जानकारी जब मृतका की मां सुनीता देवी को मिली तो उन्होंने तुरंत अपनी बेटी की ससुराल पहुंचकर हंगामा किया और पूरे मामले की शिकायत ओंछा थाने में दर्ज कराई.

हत्या के बाद ससुरालवाले फरार

एडिशनल एसपी (ग्रामीण) राहुल मिथास ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत पर पति सचिन समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की कई टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही हैं. उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

गांव में इस घटना से लोगों में गहरा आक्रोश है. ग्रामीणों का कहना है कि दहेज प्रथा आज भी महिलाओं की जान ले रही है और समाज को इस पर गंभीरता से रोकथाम करनी चाहिए. वहीं, मृतका के मायकेवालों का रो-रोकर बुरा हाल है.

 

