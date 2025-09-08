मां से लिपटकर रोए बच्चे तो उतरा प्यार का खुमार...24 घंटे में शादी तोड़कर पति के पास लौटी महिला, हाथ मलता रहा प्रेमी

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक अनोखा प्रेम विवाह हुआ है जिसकी उम्र सिर्फ चौबीस घंटे की निकली. शादी के पचीसवें घंटे मे प्रेमिका का पति अपने पांच छोटे-छोटे बच्चों को लेकर प्रेमी के घर जा पहुंच गया. अपने बच्चों को देख प्रेमी के प्रेम मे पागल दुल्हन का दिल पसीज गया और वो पति के साथ वापस चली गयी. वहीं एक दिन पहले शादी करने वाला दूल्हा हाथ मलता रह गया.

पत्नी की शादी होते ही 5 बच्चों संग पहुंचा पति

हमीरपुर जिले के सरीला कस्बे मे शनिवार को रामजानकी मंदिर में प्रेम विवाह करने वाले जोड़े की कहानी में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब महिला का पांच बच्चों संग प्रकट हो गया. इसके बाद हाईवोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ, जो सुबह से लेकर दोपहर तक चलता रहा.बच्चे मां से लिपटकर रोने लगे. मां का भी दिल पसीज गया और वह अपने पहले पति संग जाने को तैयार हो गई. इस सबके बीच पूरे कस्बे के बाशिंदे जो कल इस प्रेम विवाह के गवाह बने थे, वो हैरान और परेशान दिखाई दिए.ब्याह रचाने वाला युवक भी चौकी में हुए समझौते के बाद गायब हो गया.

24 घंटे में प्रेम पर पूर्णविराम

कस्बा निवासी 27 साल के हरि गुजरात के सिलवासा में काम करता था. वहीं से वह एक महिला को अपने साथ लेकर आया था. दोनों ने कल मंदिर में शादी रचा ली. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए. सारा दिन शादी की चर्चा होता रही.जोड़े को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देने वालों की भी भीड़ लगी रही. लेकिन इस प्रेमी युगल के शादी के सफर में चौबीस घंटे में ही पूर्णविराम लग गया.

मां को देख लिपटकर रोने लगे मासूम

रविवार की सुबह महिला का पति शिवशंकर निवासी मिर्जापुर छानबे ब्लाक के पड़री गांव अपने पांच बच्चों संग आ धमका. पांचों बच्चे मां को देखकर उसे लिपटकर रोने लगे. मां का दिल भी पिघल गया.अचानक बदले घटनाक्रम से कस्बावासी भौंचक्के रह गए. मामला पुलिस चौकी पहुंच गया. जहां लोगों की भीड़ जमा हो गई. तब लोग सच्चाई से रूबरू हुए. पता चला कि हरि को महिला के पांच बच्चों की मां होने की जानकारी थी. वह उसे अपने साथ भगा लाया था.

महिला को पति के सुपुर्द कर गायब हो गया प्रेमी

इधर, बच्चों को बिलखता देख महिला का दिल पसीज गया और वह अपने पहले पति संग रहने को रजामंद हो गई. शादी रचाने वाला युवक भी आनन-फानन में उसे उसके पति के सुपुर्द कर गायब हो गया. सरीला पुलिस चौकी के दिनेश पटेल ने बताया कि दोनों पक्षों को चौकी लाया गया था. किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है.महिला ने खुद अपने पति और बच्चों के साथ जाने की इच्छा जताई.दोनों के बीच आपसी समझौता हो गया है.महिला अपने परिवार के साथ लौट गई है. दोनों पक्षो मे से किसी ने भी कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई है

Input: नाहिद अंसारी

