बेकाबू हुई ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली, सड़क किनारे सो रहे पति- पत्नी को कुचला, दोनों की मौत

शाहजहांपुर जिले में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां बुधवार रात एक ट्रैक्टर-ट्रॉली ने सड़क किनारे सो रहे दंपती को कुचल दिया. हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनकी 10 वर्षीय पोती गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया. आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा किया, जिसे पुलिस के आश्वासन पर शांत कराया गया.

बेकाबू हुई ट्रैक्टर-ट्रॉली ने पति- पत्नी को कुचला (Photo: Representational Image)
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से एक हृदयविदारक हादसे की खबर सामने आई है. बुधवार देर रात एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने सड़क किनारे सो रहे दंपती को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में उनकी 10 साल की पोती वंदना गंभीर रूप से घायल हो गई.

यह दर्दनाक घटना पुवायां-निगोही मार्ग पर स्थित सुनारा बुजुर्ग गांव के पास हुई. ट्रैक्टर-ट्रॉली ईंट से लदी हुई थी और चालक ने कथित रूप से वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते ट्रॉली सड़क किनारे सो रहे परिवार पर चढ़ गई. मृतकों की पहचान 48 साल के रामशंकर और उनकी 45 साल की पत्नी तरावती के रूप में हुई है. दोनों अपने घर के बाहर खुले में सो रहे थे, जबकि पास में उनकी पोती वंदना सो रही थी. हादसे के बाद गांव में चीख-पुकार मच गई और लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि 'ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है. वाहन को जब्त कर लिया गया है और घायल बच्ची को सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.' 

हादसे के बाद गांववालों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग की. पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को शांत कराया और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटाया गया.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, सड़क किनारे वाहनों की तेज रफ्तार के कारण ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से रात्रिकालीन यातायात पर निगरानी बढ़ाने और स्पीड कंट्रोल उपाय करने की मांग की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है.
 

