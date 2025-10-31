scorecardresearch
 

5 साल की मासूम के रेप मामले में पकड़ा गया 12 साल का नाबालिग, मुरादाबाद में डराने वाला मामला

मुरादाबाद में एक 12 साल के बच्चे को 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के आरोप में पकड़ा गया है.बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका मेरठ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है.

5 साल की मासूम के रेप मामले में पकड़ा गया नाबालिग (Photo: representational Image)
5 साल की मासूम के रेप मामले में पकड़ा गया नाबालिग (Photo: representational Image)

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक मासूम बच्ची के साथ रेप की डरा देने वाली खबर सामने आई है. यहां पुलिस ने 5 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में 12 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने बताया कि बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका मेरठ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. मालूम हुआ कि, बुधवार शाम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया. कटघर थाने के थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि किडनैप के बाद आरोपी, बच्ची को पास के एक निर्माण स्थल पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया. इसके बाद वह बच्ची को गंभीर हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया.

उसकी चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी उसे अस्पताल ले गए. कुमार ने बताया कि उसकी गंभीर चोटों के कारण उसे मेरठ के एक विशेष अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और उसका इलाज चल रहा है. कुमार ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की और शुक्रवार को उसे गिरफ्तार कर लिया. एसओ ने बताया कि आगे की जांच जारी है.

