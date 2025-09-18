यूपी STF और दो राज्यों की पुलिस कर रही थी पीछा, ऐसे मारे गए दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों गैंगस्टर

उत्तर प्रदेश के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दो बदमाशों को स्पेशल टास्क फोर्स यानी की एसटीएफ ने बुधवार को गाजियाबाद में मार गिराया. अब इस एनकाउंटर को लेकर एसटीएफ एएसपी राजकुमार मिश्रा ने आज तक को बताया कि आखिर ये मुठभेड़ कैसे हुई. इस एनकाउंटर को यूपी एसटीएफ, हरियाणा और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया.

इस मुठभेड़ को लेकर यूपी एसटीएफ के एएसपी राजकुमार मिश्रा ने बताया, 'यह पूरी कार्रवाई टीम वर्क और गहन इंटेलिजेंस पर आधारित थी, दिल्ली, हरियाणा और यूपी की पुलिस आरोपियों का पीछा कर रही थी और लगातार ट्रैकिंग की जा रही थी. सीसीटीवी फुटेज, इंटेलिजेंस इनपुट और उनके पुराने रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की गई, इसी दौरान एजेंसियों को जानकारी मिली कि गोलीबारी करने वाले दोनों बदमाश हरियाणा के सोनीपत और रोहतक के रहने वाले थे.

एएसपी ने बताया कैसे हुआ एनकाउंटर

यूपी एसटीएफ एएसपी मिश्रा ने आगे बताया, 'इनपुट मिला कि रोहतक के रविंद्र उर्फ कल्लू और सोनीपत के अरुण बरेली के पास पहुंचने वाले हैं, पुलिस ने पहले से जाल बिछाया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की. मिश्रा ने आगे कहा कि पुलिस के पकड़ने के प्रयास के दौरान दोनों ने पुलिस को ही चुनौती देते हुए फायरिंग शुरू कर दी, इसके जवाब में एसटीएफ ने भी फायरिंग शुरू की और गोली लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

हालांकि इस मुठभेड़ में पुलिस के चार जवान भी घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि दोनों कुख्यात अपराधी रोहित गोल्डी बराड़ गैंग के सक्रिय सदस्य थे और कई मामलों में वांछित थे.

एनकाउंटर के बाद घटनास्थल से क्या-क्या मिला

पुलिस ने एनकाउंटर वाली जगह से एक ग्लॉक पिस्टल, एक ज़िगाना पिस्टल, कई जिंदा कारतूस और एक सफेद रंग की अपाचे बाइक बरामद की है. दिशा के पिता ने भी अपने बयान में बताया था कि बदमाश सफेद रंग के अपाचे से ही गोलीबारी करने उनके घर पहुंचे थे.

एनकाउंटर के बाद अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई उस संगठित अपराध नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम है जो बड़े शहरों में भय और वसूली का माहौल बनाने की कोशिश करता है. स्थानीय पुलिस ने भी इस कार्रवाई के बाद बरेली और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है. एजेंसियां अब इस गैंग के बाकी सदस्यों पर नजर बनाए हुए हैं और जल्द ही अन्य अपराधियों को पकड़ने के लिए रणनीति तैयार कर रही हैं.

एनकाउंटर पर यूपी के ADG ने क्या कहा ?

वहीं इस एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस के कानून-व्यवस्था के अपर महानिदेशक (ADG) अमिताभ यश ने बताया कि हरियाणा के रोहतक निवासी रविंद्र और सोनीपत निवासी अरुण को संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया.

अधिकारियों के अनुसार, 'इस मुठभेड़ में संयुक्त टीम के चार जवान घायल हो गए, इनमें दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सब-इंस्पेक्टर रोहित और हेड कॉन्स्टेबल कैलाश के साथ यूपी एसटीएफ के अंकुर और जय शामिल हैं.

दोनों बदमाशों ने क्यों की थी गोलीबारी

एनकाउंटर में मारे गए दोनों बदमाशों ने दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग इसलिए की थी क्योंकि दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने लड़कियों को लेकर कथावाचकों के बयान पर प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने अनिरुद्धाचार्य के दिए बयान का विरोध किया था जिसे प्रेमानंद महाराज से भी जोड़ दिया गया. फायरिंग की घटना के बाद दिशा और खुशबू के पिता ने कहा था कि बेटी ने प्रेमानंद महाराज का अपमान नहीं किया था और वो उनके परिवार के लिए पूजनीय हैं.

बदमाशों के द्वार की गई फायरिंग को लेकर दिशा और खुशबू पाटनी के पिता ने बताया था, 'बरेली स्थित घर पर हुए हमले में दो संदिग्ध बाइक सवार शामिल थे. एक व्यक्ति हेलमेट पहनकर अपाचे बाइक चला रहा था, जबकि पीछे बैठे युवक के पास हेलमेट नहीं था और उसके हाथ में माउज़र थी, हमला करीब साढ़े तीन बजे हुआ था. उन्होंने बताया था कि बदमाशों ने 2 गोलियां चलाई और फरार हो गए.'

