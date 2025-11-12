scorecardresearch
 

Video: मां भी, कंडक्टर भी... सीने से मासूम को बांधकर यात्रियों के टिकट काटती दिखी महिला कंडक्टर निधि

उत्तर प्रदेश रोडवेज की महिला कंडक्टर निधि तिवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. निधि अपने एक साल के बेटे को सीने से दुपट्टे से बांधकर यात्रियों के टिकट काटती दिख रही हैं. वह झांसी से चलने वाली बस में ड्यूटी करती हैं और उरई डिपो में कार्यरत हैं. मां और नौकरी, दोनों जिम्मेदारियों को निभाने के उनके जज़्बे की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.

ड्यूटी पर मां की ममता.(Photo: Pramod Kumar Gautam/ITG)
कहते हैं, अगर हिम्मत हो तो कोई जिम्मेदारी भारी नहीं लगती. यही साबित किया है यूपी रोडवेज की महिला बस कंडक्टर निधि तिवारी ने. निधि मां भी हैं और जिम्मेदार कर्मचारी भी. वह अपने एक साल के बेटे को सीने से दुपट्टे में बांधकर यात्रियों के टिकट काटती नजर आईं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसे देखकर लोग उनकी सराहना कर रहे हैं.

दरअसल, वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के झांसी का बताया जा रहा है. इसमें निधि बस में टिकट मशीन लेकर यात्रियों से किराया लेती दिखती हैं, जबकि उनका मासूम बच्चा सीने से बंधा होता है. निधि जालौन जिले के एट थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं और उरई डिपो में कंडक्टर के पद पर कार्यरत हैं. वह रोजाना सुबह 6 बजे अपने बच्चे के साथ घर से निकलती हैं और रात 12 बजे तक ड्यूटी पूरी करती हैं.

पति काम पर, मां संभालती दोनों भूमिकाएं

निधि के पति मोहित ई-रिक्शा डिस्ट्रीब्यूटर के यहां काम करते हैं. दोनों ने लव मैरिज की थी और अब उनका एक साल का बेटा है. परिवारिक परिस्थितियों के चलते वे अलग रहते हैं. ऐसे में निधि के लिए बच्चे को छोड़कर नौकरी पर जाना मुश्किल होता है, इसलिए वह बच्चे को अपने साथ लेकर बस में ड्यूटी करती हैं.

देखें वीडियो...

मां और कर्मचारी दोनों की भूमिका निभा रहीं निधि

निधि बताती हैं कि जब बच्चे को भूख लगती है, तो वह रास्ते में बोतल से दूध पिलाती हैं और दूसरे हाथ से टिकट बनाती रहती हैं. कभी-कभी वह बच्चे को सीट पर दुपट्टे से बांधकर दूसरों की देखरेख में रखती हैं. निधि तिवारी का यह समर्पण हर उस महिला के लिए मिसाल है, जो काम और परिवार दोनों की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रही हैं.

