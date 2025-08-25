UP: मथुरा में तांत्रिक की हैवानियत... झाड़-फूंक कराने आई महिला से दुष्कर्म, शादी के 8 साल बाद नहीं हुए थे बच्चे

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में अंधविश्वास का फायदा उठाकर महिला से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, घटना शनिवार की है. जिले के ग्रामीण इलाके की एक महिला आठ साल से शादीशुदा है लेकिन अब तक संतान सुख से वंचित है. वह अपनी बहन-इन-लॉ के साथ तंत्र-मंत्र कराने एक व्यक्ति के पास गई थी. उसका नाम मुश्ताक अली बताया गया है.

धुएं से महिला बेहोश हो गई

पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मुश्ताक ने उसे संतान सुख दिलाने का दावा किया और एक कमरे में ले जाकर तंत्र-मंत्र की क्रिया करने की बात कही. कमरे में पहले से ही धुआं फैला हुआ था. धुएं से महिला अर्ध-बेहोश हो गई. इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.

पीड़िता किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को पूरी बात बताई. इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया. सोमवार शाम पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया.

मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि महिला की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. उन्होंने कहा कि अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र के नाम पर अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह घटना एक बार फिर से ग्रामीण समाज में अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र के जाल को उजागर करती है. कई बार लोग संतान सुख, बीमारी या अन्य परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए तांत्रिकों और ओझाओं के पास पहुंच जाते हैं. लेकिन ऐसे मामले यह दिखाते हैं कि किस तरह कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाकर महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ करते हैं.

पुलिस का कहना है कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. वहीं, ग्रामीणों में इस घटना के बाद आक्रोश है और लोग तंत्र-मंत्र के नाम पर हो रहे ढोंग और शोषण को बंद करने की मांग कर रहे हैं.

