'मेरे साथ ही भागी थी तेरी बहन..., ताना मारता था ओंकार', रिजवान ने पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

शाहजहांपुर में 28 वर्षीय ओंकार की लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. उसने आरोपी रिजवान को उसकी बहन के साथ भागने की पुरानी घटना पर ताना मारा था। गुस्से में रिजवान ने साथियों संग हमला कर दिया. ओंकार की मौके पर मौत हो गई. पुलिस ने रिजवान को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया है.

बहन को लेकर तानों से तंग भाई ने ली युवक की जान (Photo: Representational Image)
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक व्यक्ति की कथित तौर पर लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. दरअसल, यहां उसने गांव के एक व्यक्ति को 5 साल पहले उसकी बहन के भगा ले जाने को लेकर ताना मारा था. इसके बाद गुस्साए व्यक्ति ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर उसपर हमला कर दिया. पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी दी है.

यह घटना मंगलवार शाम को हुई और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि पांच साल पहले, मृतक की पहचान सप्तयारा गांव निवासी 28 साल के ओंकार के रूप में हुई है. वह दूसरे धर्म के रिजवान की बहन के साथ भाग गया था.

उस महिला के साथ भागने के आरोप में ओंकार को जेल हुई थी. जेल से रिहा होने के बाद, मृतक जब भी रिजवान को देखता, लगातार अपमानजनक और भड़काऊ टिप्पणियां करता रहता था.

मंगलवार शाम को, ओंकार खेतों की ओर गया था, तभी रिजवान ने कथित तौर पर उसे लाठियों से पीटना शुरू कर दिया. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की मां की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने रिज़वान, जाविर, कादिर अली और समीर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने मंगलवार रात शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने बताया कि रिजवान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

---- समाप्त ----
