scorecardresearch
 

Feedback

यूपी सरकार ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को दिया स्टेट गेस्ट का दर्जा, अभी नहीं जा सकेंगे घर, जानिए सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल

Shubhanshu Shukla News: राज्य अतिथि होने के बावजूद शुभांशु शुक्ला पर घर जाने की कोई कानूनी रोक नहीं है. लेकिन लखनऊ प्रशासन ने साफ किया है कि फिलहाल उनके घर जाने के कार्यक्रम को टाल दिया गया है.

Advertisement
X
Shubhanshu Shukla (Photo: X/@gagan.shux)
Shubhanshu Shukla (Photo: X/@gagan.shux)

उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को राज्य अतिथि (State Guest) का दर्जा दिया है. सरकार की ओर से उन्हें न केवल राज्य अतिथि का सम्मान दिया गया है, बल्कि उनकी सुरक्षा और ठहराव से जुड़े सभी इंतजाम भी पुख्ता कर दिए गए हैं. शुभांशु शुक्ला को राजधानी लखनऊ स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में रोका गया और प्रोटोकॉल के तहत उनका पूरा ख्याल रखा गया. 

जानकारी के मुताबिक, सरकार ने शुभांशु शुक्ला की ओवरऑल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एक डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी को सौंपी है. यह अधिकारी उनकी हर गतिविधि पर नजर रखेगा और उनकी सुरक्षा से जुड़े सभी इंतजाम सुनिश्चित करेगा. साथ ही, ट्रैफिक पुलिस विभाग की ओर से उन्हें एस्कॉर्ट गाड़ी भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि उनके मूवमेंट के दौरान किसी तरह की दिक्कत न हो. 

हालांकि, राज्य अतिथि होने के बावजूद शुभांशु शुक्ला पर घर जाने की कोई कानूनी रोक नहीं है. लेकिन प्रशासन ने साफ किया है कि फिलहाल उनके घर जाने के कार्यक्रम को टाल दिया गया है. दरअसल, जहां शुभांशु शुक्ला का घर है, वहां छोटी-छोटी गलियां हैं. ऐसे में वहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटने की आशंका है. प्रशासन का मानना है कि इससे न केवल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा. इसलिए सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने उनके घर जाने के कार्यक्रम को ‘एवॉइड’ किया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Subhash Shukla returns from space, excitement in his hometown and a meeting with students.
अंतरिक्ष से लौटे शुभांशु का लखनऊ में भव्य स्वागत, देखें आजतक से क्या बोले  
Shubanshu Shukla returns from space to a grand welcome in Lucknow.
लखनऊ में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत 
Shubhanshu Shukla received a grand welcome in Lucknow.
स्पेस स्टेशन से लौटे शुभांशु के स्वागत में उमड़ा लखनऊ, हर हाथ में तिरंगा, गूंजे भारत माता की जय के नारे 
Modi
गगनयान, स्पेस स्टेशन और नई ऊंचाइयां... PM मोदी ने अंतरिक्ष दिवस पर बताया भारत का विजन 
Unique changes in the body in space, battling gravity upon return!
अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव पर क्या बोले शुभांशु शुक्ला? सुनिए 
Advertisement

बिना प्रोटोकॉल कहीं नहीं जा सकेंगे शुभांशु

सूत्रों के मुताबिक, शुभांशु शुक्ला को बिना प्रोटोकॉल और जानकारी दिए कहीं जाने की अनुमति नहीं होगी. राज्य अतिथि होने के नाते उनकी हर गतिविधि सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में होगी. सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का प्रोग्राम तभी होगा, जब पहले से सूचना दी जाए और सुरक्षा इंतजाम पूरे हों. 

सम्मान और सुरक्षा दोनों साथ

राज्य अतिथि का दर्जा मिलना शुभांशु शुक्ला के लिए एक बड़े सम्मान की तरह देखा जा रहा है. साथ ही, यह सरकार की ओर से एक स्पष्ट संदेश भी है कि वह किसी भी तरह की सुरक्षा या व्यवस्था से समझौता नहीं करेगी. अब लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के हर कार्यक्रम और मूवमेंट पर सरकार की पैनी नजर रहेगी और उन्हें पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement