UP: सिर पर हथौड़ा मारकर पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर जंगल में पेड़ से लटका मिला पति का शव

उन्नाव में 32 वर्षीय राजेश लोधी ने 15 अक्टूबर को अपनी पत्नी सीमा लोधी की हथौड़े से सिर पर वार कर हत्या कर दी. घटना के बाद राजेश फरार हो गया. 16 अक्टूबर को उसका शव जंगल में पेड़ से लटका मिला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले में सास-ससुर समेत छह लोगों के खिलाफ दहेज व हत्या का मुकदमा दर्ज किया.

पत्नी की हत्या के बाद युवक ने की खुदकुशी (File Photo: Suraj Singh/ITG)
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के लालताखेड़ा गांव के बाहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. 32 वर्षीय राजेश लोधी ने 15 अक्टूबर को अपनी 28 वर्षीय पत्नी सीमा लोधी की हथौड़े से सिर पर वार कर हत्या कर दी. हत्या के बाद राजेश ने पुलिस को पत्नी की मौत की जानकारी दी, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को वहां नहीं पाया.

घटना की सूचना पर मृतिका के परिजन और ग्रामीण पहुंचे और हंगामा किया. पुलिस ने आरोपी पति की तलाश के साथ ही उसकी सास-ससुर समेत छह लोगों के खिलाफ दहेज और हत्या का मुकदमा दर्ज किया. सास-ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया.

पत्नी की हत्या के बाद युवक ने किया सुसाइड

16 अक्टूबर को राजेश लोधी का शव लालताखेड़ा गांव के जंगल में झाड़ियों के बीच पेड़ से लटका मिला. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. ग्रामीणों का कहना है कि हत्या दहेज के लिए नहीं बल्कि किसी और कारण से हुई हो सकती है. राजेश के दो छोटे बेटे हैं, जिनकी उम्र चार और पांच साल है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

इस घटना पर सीओ सदर दीपक यादव ने बताया कि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आगे की कार्रवाई जारी है. घटना ने पूरे गांव में सन्नाटा और डर का माहौल बना दिया है.

