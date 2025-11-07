scorecardresearch
 

Feedback

सरहज से अफेयर की सजा मौत...बौखलाए साले ने जीजा को खंभे से बांधा, इतना पीटा कि मार डाला...

उन्नाव जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां साले ने अपने जीजा को खंभे से बांधकर इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई. आरोपी को शक था कि जीजा के उसकी पत्नी से अवैध संबंध हैं. गुस्से में साले ने परिजनों के साथ मिलकर हत्या की. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में टीमें गठित कर दी हैं.

Advertisement
X
साले ने जीजा को खंभे से बांधा, इतना पीटा कि मार डाला (Photo: ITG)
साले ने जीजा को खंभे से बांधा, इतना पीटा कि मार डाला (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अचलगंज थाना क्षेत्र के बड़ौरा गांव में एक खौफनाक वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है. यहां एक व्यक्ति की उसके ही साले ने खंभे से बांधकर पीट-पीटकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि आरोपी साले को अपने जीजा पर पत्नी से अवैध संबंध की जानकारी हुई थी. इसी को लेकर गुस्से में साले ने अपने परिवार के साथ मिलकर इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया. मृतक की पहचान नरेंद्र उर्फ लाला के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी गंगाराम, उसकी पत्नी भुनेश्वरी, बेटा कमलेश और बहू - चारों ने मिलकर नरेंद्र को घर के आंगन में खंभे से रस्सी बांधकर पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया.

जानकारी के अनुसार, मृतक नरेंद्र का अपने साले गंगाराम की पत्नी भुनेश्वरी से पिछले दो वर्षों से अवैध संबंध था. कुछ समय पहले भुनेश्वरी ने नरेंद्र से बात करना बंद कर दिया था और किसी अन्य व्यक्ति से बात करने लगी थी. इसी बात से नाराज़ होकर नरेंद्र शराब के नशे में गंगाराम के घर पहुंचा और भुनेश्वरी से गाली-गलौज करने लगा. तभी गंगाराम को पत्नी के अवैध संबंध की बात पता चली, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर नरेंद्र को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीट डाला.

मृतक की पत्नी नन्ना देवी ने पुलिस को दी तहरीर में अपने भाई गंगाराम, उसकी पत्नी भुनेश्वरी, बेटा कमलेश और बहू पर हत्या का आरोप लगाया है. उसने बताया कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चारों ने मिलकर नरेंद्र की पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

सम्बंधित ख़बरें

bilaspur train accident
कहीं कराहते लोग, कहीं पड़ी थीं लाशें… तभी कुछ हैवान लूटने लगे जेवरात और मोबाइल 
Crowd
'निखिल का पीछा करती थी शारदा, वो चुपके से...' युवक के सुसाइड पर मां बाप का आरोप 
Bus accident in Unnao (Photo- Screengrab)
उन्नाव: गहरी नींद में थे यात्री, तभी हाइवे से 20 फीट नीचे गिर गई स्लीपर बस, मची चीख-पुकार 
Tyson guards the jewellery shop wearing a 50-ton chain.
उन्नाव की ज्वैलरी शॉप की रखवाली करता कुत्ता ‘टायसन’, गले में पहनता है सोने की चैन 
unnao news
उन्नाव: पत्नी ने पीटा तो कुएं में कूदा पति 
Advertisement

घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बीघापुर के सीओ मधुपनाथ मिश्रा ने बताया कि मृतक की पत्नी की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की गई हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Buxar Election
    Karakat Election
    Mahua Chunav
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Advertisement