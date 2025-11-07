सरहज से अफेयर की सजा मौत...बौखलाए साले ने जीजा को खंभे से बांधा, इतना पीटा कि मार डाला...

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अचलगंज थाना क्षेत्र के बड़ौरा गांव में एक खौफनाक वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है. यहां एक व्यक्ति की उसके ही साले ने खंभे से बांधकर पीट-पीटकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि आरोपी साले को अपने जीजा पर पत्नी से अवैध संबंध की जानकारी हुई थी. इसी को लेकर गुस्से में साले ने अपने परिवार के साथ मिलकर इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया. मृतक की पहचान नरेंद्र उर्फ लाला के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी गंगाराम, उसकी पत्नी भुनेश्वरी, बेटा कमलेश और बहू - चारों ने मिलकर नरेंद्र को घर के आंगन में खंभे से रस्सी बांधकर पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया.

जानकारी के अनुसार, मृतक नरेंद्र का अपने साले गंगाराम की पत्नी भुनेश्वरी से पिछले दो वर्षों से अवैध संबंध था. कुछ समय पहले भुनेश्वरी ने नरेंद्र से बात करना बंद कर दिया था और किसी अन्य व्यक्ति से बात करने लगी थी. इसी बात से नाराज़ होकर नरेंद्र शराब के नशे में गंगाराम के घर पहुंचा और भुनेश्वरी से गाली-गलौज करने लगा. तभी गंगाराम को पत्नी के अवैध संबंध की बात पता चली, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर नरेंद्र को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीट डाला.

मृतक की पत्नी नन्ना देवी ने पुलिस को दी तहरीर में अपने भाई गंगाराम, उसकी पत्नी भुनेश्वरी, बेटा कमलेश और बहू पर हत्या का आरोप लगाया है. उसने बताया कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चारों ने मिलकर नरेंद्र की पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बीघापुर के सीओ मधुपनाथ मिश्रा ने बताया कि मृतक की पत्नी की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की गई हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

