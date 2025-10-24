scorecardresearch
 

UP: तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई, मामा-भांजे की सड़क पर मौत, परिजनों में कोहराम

कौशांबी के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें मामा सूर्यकान्त सेन (25) और भांजे विकास (27) की मौके पर मौत हो गई. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है. हादसे की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया.

दिवाली के मौके पर परिवार से मिलने गांव आया था.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
उत्तर प्रदेश के कौशांबी में गुरुवार की रात तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें मामा और भांजे की मौके पर ही मौत हो गई. घटना मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के बबुरा गांव के पास हुई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को मंझनपुर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
 
जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान मामा सूर्यकान्त सेन (25), निवासी कादिराबाद, थाना मंझनपुर और उनके भांजे विकास (27), निवासी अलवारा, थाना महेवाघाट के रूप में हुई. सूर्यकान्त दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता था और दिवाली के मौके पर परिवार से मिलने गांव आया था. गुरुवार की रात वह किसी जरूरी कार्य से मंझनपुर गया था और अपने भांजे विकास को भी बुलाया था.

दोनों रात में किसी काम से बाहर जा रहे थे, तभी उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे डिवाइडर से टकरा गई. हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

यातायात सीओ भैया संतोष सिंह ने बताया कि दोनों युवकों की सड़क हादसे में मौत हुई है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

