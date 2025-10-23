scorecardresearch
 

कौशांबी में नवविवाहिता फांसी के फंदे से लटकी मिली, मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

कौशांबी जिले के करारी थाना क्षेत्र में नवविवाहिता का शव फांसी के फंदे से लटका मिला. मायके पक्ष ने पति, सास, ससुर और देवर पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने सभी चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हैं, पुलिस जांच में जुटी है.

शादीशुदा महिला ने की खुदकुशी (File Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
शादीशुदा महिला ने की खुदकुशी (File Photo: Akhilesh Kumar/ITG)

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में दहेज लोभियों ने एक नवविवाहिता की जान ले ली. करारी थाना क्षेत्र के दशरथपुर गांव में बुधवार को 19 वर्षीय विमला देवी का शव घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका मिला. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई.

मृतका के भाई दीपक पाल ने बताया कि उसकी बहन विमला की शादी छह महीने पहले ही दशरथपुर गांव के हीरालाल उर्फ मिथुन से हुई थी. शादी के बाद से ही पति हीरालाल, ससुर किशोरीलाल, सास और देवर राहुल दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे. दीपक के अनुसार, दीपावली पर विमला मायके आई थी, लेकिन 22 अक्टूबर को उसका पति उसे वापस ससुराल ले गया.

शादीशुदा महिला ने की खुदकुशी

आरोप है कि घर लाने के बाद पति और परिवारवालों ने विमला के साथ मारपीट की और फिर उसकी हत्या कर दी. बाद में उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया ताकि मामला आत्महत्या का लगे. इसके बाद ससुराली पक्ष ने फोन कर मायके वालों को बताया कि विमला ने आत्महत्या कर ली. घटना के बाद सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए.

पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज किया

सूचना मिलने पर करारी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतका के भाई की तहरीर पर पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ दहेज हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने कहा कि आरोपियों की तलाश जारी है और जांच की जा रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
