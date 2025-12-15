scorecardresearch
 
उत्तर प्रदेश में टाटा समूह का मेगा टूरिज्म प्लान, सीएम योगी से मिले चेयरमैन चंद्रशेखरन

टाटा समूह ने उत्तर प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात में टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने ताज, विवांता और सिलेक्शन्स ब्रांड के साथ 30 नए होटलों के निर्माण की योजना प्रस्तुत की, जिसमें 1900 लक्जरी कमरे शामिल होंगे.

योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान टाटा समूह के होटल विस्तार पर चर्चा (Photo: ITG/ Samarth Srivastava)
उत्तर प्रदेश में टूरिज्म क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास की दिशा में टाटा समूह ने बड़े कदम उठाए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाक़ात के दौरान टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने राज्य में टाटा के प्रतिष्ठित ब्रांड्स - ताज, विवांता और सिलेक्शन्स के होटल श्रृंखला के विस्तार की योजना प्रस्तुत की. यह पहल प्रदेश के तेजी से पर्यटन विकास, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के उछाल, और बेहतर कनेक्टिविटी के स्वरूप में की जा रही है.

वर्तमान में टाटा समूह उत्तर प्रदेश में करीब 30 होटलों का निर्माण कार्य जारी रखे हुए है, जिसमें प्रदेश के 1900 लक्जरी होटल रूम्स शामिल होंगे. इसके साथ ही 2026 तक 30 नए होटल्स के निर्माण की योजना भी सक्रिय रूप से बनाई जा रही है. 

नोएडा में टाटा समूह का एक अत्याधुनिक 'स्टेट ऑफ आर्ट' सिग्नेचर होटल भी खुलने जा रहा है, जो राज्य के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को और ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

पर्यटन विस्तार के साथ-साथ टाटा समूह अयोध्या में 'म्यूजियम ऑफ टेम्पल' परियोजना के पहले चरण को 2027 तक पूरा करने की योजना में भी सहयोग दे रहा है. यह म्यूजियम अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित होगा, जो टूरिस्टों के लिए एक आकर्षक स्थल साबित होगा. 

यह भी पढ़ें: 5.5 लाख करोड़ रुपये स्वाहा, TCS-Trent ने बिगाड़ा टाटा ग्रुप का खेल, इस साल 60% तक टूटे शेयर

Advertisement

इसके अलावा, मथुरा-वृंदावन के आठ प्राचीन कुंडों जैसे मानसी गंगा कुंड, राधा कुंड, कृष्ण कुंड आदि के जीर्णोद्धार और गंगा घाटों के संरक्षण के लिए भी टाटा समूह सक्रिय भूमिका निभाएगा.

इस प्रकार टाटा समूह की यह पहल उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी हब बनाने में मील का पत्थर साबित होगी, जो आर्थिक विकास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान दोनों को मजबूती प्रदान करेगी.

---- समाप्त ----
