scorecardresearch
 

Feedback

कौशांबी: तीज के दिन हुई लड़ाई तो पत्नी ने पिला दिया नशीला पदार्थ, पति की हालत गंभीर

कौशांबी जिले के गांव में तीज के दिन पति-पत्नी में लड़ाई हो गई. गुस्साई पत्नी ने पति के पानी में नशीला पदार्थ मिला दिया. पानी पीते ही पति की हालत बिगड़ गई. उसे आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

Advertisement
X
पत्नी के हाथ का पानी पीने के बाद अस्पताल पहुंचा पति (Photo: ITG)
पत्नी के हाथ का पानी पीने के बाद अस्पताल पहुंचा पति (Photo: ITG)

यूपी के कौशांबी में तीज के दिन पति-पत्नी के बीच हुए मामूली झगड़े ने एक बड़ा रूप ले लिया. पत्नी ने गुस्से में आकर अपने पति को पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई. पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अभी उसका इलाज चल रहा है. 

दरअसल, कौशांबी के करारी थाना क्षेत्र के पवारा गांव में मुकेश नामक व्यक्ति को उनकी पत्नी ने पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. यह घटना तीज के दिन हुई. पति-पत्नी के बीच मामूली विवाद इसका कारण था. मुकेश को पहले मंझनपुर के निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

पीड़ित मुकेश ने बताया कि पत्नी से कहासुनी के बाद उसने पानी में जहरीला पदार्थ मिला दिया. जिससे उसकी हालत बिगड़ गई. मुकेश के मुताबिक, उसकी शादी तीन साल पहले मंझनपुर के भेलखा गांव में हुई थी. तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही परिवार वालों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया. 

सम्बंधित ख़बरें

ओडिशा में लड़की के साथ गैंगरेप
काम दिलाने का झांसा देकर गौशाला में युवती से गैंगरेप, वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप 
शराब की 809 पेटियां बरामद.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
पंजाब से झारखंड जा रही करोड़ों की अंग्रेजी शराब पकड़ी, राजस्थान के दो युवक गिरफ्तार 
deceased had done love marriage in temple 3 months ago (photo- screengrab)
कौशांबी में प्रेम विवाह का खौफनाक अंत! भाई ने बहन के प्रेमी को धारदार हथियार से काट डाला 
मेटा और पुलिस ने किया रेस्क्यू.(Photo: Akhilesh kumar/ITG)
इंस्टाग्राम पर सुसाइड प्लान पोस्ट... META अलर्ट से बची युवक की जान 
प्रेमी के कहने पर नाबालिग ने खाया जहर 

पुलिस के अनुसार, अभी तक इस घटना की कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है. पुलिस ने कहा कि अगर पीड़ित के परिवार की तरफ से कोई तहरीर मिलती है तो मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, मुकेश का इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement