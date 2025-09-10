scorecardresearch
 

मेरठ में स्वामी रामभद्राचार्य की कथा के दौरान फटा एसी का कंप्रेसर, मचा हड़कंप

मेरठ के विक्टोरिया पार्क में चल रही स्वामी रामभद्राचार्य की श्रीराम कथा के दौरान मंगलवार को मंच के पास रखे एसी आउटपुट यूनिट का कंप्रेसर जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई. धुआं और तेज आवाज से श्रद्धालु घबरा गए, हालांकि दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया.

हादसे के चलते कथा करीब 20 मिनट के लिए रुकी रही और स्थिति सामान्य होने पर दोबारा शुरू की गई. (Photo: ITG)
मेरठ के भामाशाह पार्क में चल रही स्वामी रामभद्राचार्य की राम कथा में मंगलवार देर शाम अचानक अफरा-तफरी मच गई. मंच के पास लगे एसी का कंप्रेसर जोरदार धमाके के साथ फट गया और उसमें आग लग गई. जैसे ही धुआं और लपटें उठीं, श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया.

20 मिनट तक रोकनी पड़ी कथा

मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और अग्निशमन दल ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए अग्निशमन यंत्रों से आग पर काबू पा लिया और एसी का कनेक्शन काट दिया. इस वजह से एक बड़ा हादसा टल गया. बताया जा रहा है कि कंप्रेसर मंच के नीचे दाहिनी ओर लगाया गया था. आग पर काबू पाने और सुरक्षा जांच के बाद कथा करीब 20 मिनट तक रोकनी पड़ी.

पुलिसकर्मियों ने बुझाई आग

घटना के बाद स्थिति सामान्य होने पर कथा दोबारा शुरू की गई. सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी ने बताया कि जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, पुलिसकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई कर आग बुझा दी थी. राम कथा का आयोजन 8 सितंबर से भामाशाह पार्क में चल रहा है, जिसमें हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं.

