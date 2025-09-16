scorecardresearch
 

बूढ़े पिता को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, बुजुर्ग ने आखिरी वीडियो में बेटे के लिए दिया ऐसा बयान

सुल्तानपुर के शिवगढ़ क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते एक बेटे ने अपने चचेरे भाई संग मिलकर अपने 70 साल के पिता को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया. मौत से पहले बुजुर्ग ने ऑडियो-वीडियो बयान में दोनों के नाम लिए. घटना के बाद बेटा फरार है, जबकि दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

सुल्तानपुर में बेटे ने बूढ़े पिता को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया (photo:ITG)
उत्तर प्रदेश  के सुल्तानपुर में खून के रिश्ते को कलंकित करते हुए एक बेटे ने चचेरे भाई संग मिलकर अपने बुजुर्ग पिता को पेट्रोल जलाकर जिंदा जला डाला.घटना को अंजाम देकर बेटा फरार है. जबकि भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घटना के पीछे की वजह जमीन का विवाद बताया जा रहा है.मृतक वृद्ध के एक आखिरी ऑडियो और वीडियो बयान इस वारदात की पुष्टि कर रहे है.

दरअसल, ये मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के रामगढ़ इलाके का है.यहां रहने वाले एक सत्तर वर्षीय बुजुर्ग को उसी के बेटे ने चचेरे भाई के साथ मिलकर पेट्रोल डालकर बुजुर्ग को जिंदा जलाकर मार डाला. मृतक का एक आखिरी ऑडियो और वीडियो बयान सामने आया है.जिसमें 70 वर्षीय मृतक मुन्नर लाल सरोज अपने भतीजे विजय का नाम लेकर बता रहा हैं कि उसने पेट्रोल डालकर आग लगाई है.जबकि इसकी साजिश उसके बेटे जमुना ने रची है.घटना में बाद से मृतक मुन्नार का बेटा जमुना घर से फरार है,उसका फोन भी स्विच ऑफ है. जबकि आरोपित विजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

 पुलिस की मानें तो जमुना की पत्नी यानि मृतक की बहू ने मृतक के भतीजे विजय के नाम तहरीर दी है और पुलिस में मामला दर्ज कराया है.  पुलिस  हत्या के पीछे के कारणों की तलाश में जुटी है. अब तक जमीन के विवाद को ही कारण बताया जा रहा है.आरोपित भतीजे विजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मृतक ने अपने आखिरी बयान में भतीजे विजय और पुत्र जमुना का भी नाम लिया है. मामले की सभी पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है.

