अश्लील मैसेज और सड़कों पर पीछा...युवक की हरकतों से तंग आकर छात्रा ने दे दी जान

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक 21 साल की एक छात्रा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. मालूम हुआ कि एक व्यक्तिने उसे अश्लील मैसेज भेजकर परेशान कर रहा था. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. शनिवार को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, कथित उत्पीड़न और उसका पीछा किए जाने के चलते लड़की ने स्कूल तक जाना बंद कर दिया था और आखिरकार 11 जुलाई को उसने आत्महत्या कर ली.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता के ही गांव के निवासी 25 साल के विपुल दुबे पर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के आदेश पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 351(3) (जान से मारने की धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.औराई थाना प्रभारी राम सरीख गौतम ने कहा कि आरोपी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.

पीड़िता की मां की शिकायत के अनुसार, दुबे ने कथित तौर पर छात्रा का पीछा किया, कई फ़ोन नंबरों से अश्लील मैसेज भेजे और यौन प्रलोभन देने के लिए उसके घर में भी घुस गया. विरोध करने पर उसने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि लगातार उत्पीड़न से तंग आकर उसकी बेटी ने इसी साल 11 जुलाई को आत्महत्या कर ली थी.

उसने दावा किया कि 13 जुलाई को स्थानीय पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. शनिवार को उसने एसपी से संपर्क किया, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया.

