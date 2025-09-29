scorecardresearch
 

Feedback

अश्लील मैसेज और सड़कों पर पीछा...युवक की हरकतों से तंग आकर छात्रा ने दे दी जान

भदोही में 21 साल की छात्रा ने अश्लील मैसेज और पीछा करने से परेशान होकर 11 जुलाई को आत्महत्या कर ली. आरोपी गांव का युवक विपुल दुबे है, जिस पर धारा 108 और 351(3) के तहत केस दर्ज हुआ है. छात्रा की मां ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया. आरोपी फरार है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

Advertisement
X
युवक की हरकतों से तंग आकर छात्रा ने दे दी जान (Photo: representational Image)
युवक की हरकतों से तंग आकर छात्रा ने दे दी जान (Photo: representational Image)

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक 21 साल की एक छात्रा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. मालूम हुआ कि एक व्यक्तिने उसे अश्लील मैसेज भेजकर परेशान कर रहा था. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. शनिवार को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, कथित उत्पीड़न और उसका पीछा किए जाने के चलते लड़की ने स्कूल तक जाना बंद कर दिया था और आखिरकार  11 जुलाई को उसने आत्महत्या कर ली.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता के ही गांव के निवासी 25 साल के विपुल दुबे पर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के आदेश पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 351(3) (जान से मारने की धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.औराई थाना प्रभारी राम सरीख गौतम ने कहा कि आरोपी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.

पीड़िता की मां की शिकायत के अनुसार, दुबे ने कथित तौर पर छात्रा का पीछा किया, कई फ़ोन नंबरों से अश्लील मैसेज भेजे और यौन प्रलोभन देने के लिए उसके घर में भी घुस गया. विरोध करने पर उसने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि लगातार उत्पीड़न से तंग आकर उसकी बेटी ने इसी साल 11 जुलाई को आत्महत्या कर ली थी.

सम्बंधित ख़बरें

यश के दोस्तों ने एक युवती का नंबर पुलिस को दिया. (Photo: Representational )
2 युवतियों से होती थी बात... ऑनलाइन गेम में 13 लाख हारने वाले यश आत्महत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा 
Sad woman sits alone in the city.
पाटन में स्कूल में प्रताड़ना से तंग आकर 8वीं की छात्रा ने फिनाइल पीकर की आत्महत्या की कोशिश 
Accused Atiq Ahmed arrested by Bhadohi police (Photo- ITG)
यूपी: अतीक अहमद ने किया सरेंडर, भदोही पुलिस को चकमा देकर हुआ था फरार  
स्कूल में ही सो जाता था टीचर. (Photo: Screengrab)
क्लास में छात्रों को गलत तरीके से छूता था टीचर, करता था अश्लीलता, सस्पेंड होने के बाद हुआ गिरफ्तार 
Tension in Bhadohi-Vadodara due to social media posts; police action.
वडोदरा में सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद, नवरात्रि पंडाल पर हुआ पथराव 
Advertisement

उसने दावा किया कि 13 जुलाई को स्थानीय पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. शनिवार को उसने एसपी से संपर्क किया, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement