पहले साथ में की दारू पार्टी, फिर युवक का प्राइवेट पार्ट काटकर भाग गए दोस्त

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के चुर्क गांव में बीती रात को तीन दोस्तों के बीच पहले तो जमकर शराब पार्टी की हुई. फिर उसी दौरान किसी विवाद को लेकर दो दोस्तों ने तीसरे पर हमला कर दिया. झगड़े में उन्होंने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया. गंभीर हालत में युवक को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

दरअसल ,सोमवार को रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के चुर्क चौकी क्षेत्र में तीन दोस्तों ने बीती रात को जमकर दारू पार्टी की. इस दौरान ही तीनों युवकों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. इसके बाद दो दोस्तों ने मिलकर तीसरे पर चाकू से हमला कर दिया. एकाएक उन्होंने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया और मौके से फरार हो गए.

घटना की सूचना स्थानीय लोगों को भी हुई तो उन्होंने पुलिस को फोन किया. मौके पर पहुंची स्थानी पुलिस ने घायल युवक 28 साल के पप्पू को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जहां डाक्टरों के द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है. पुलिस की पूछताछ में घायल पप्पू ने बताया कि वह अपने दोस्तों राजेश और भवानी के साथ नशा कर रहा था और इसी दौरान विवाद हो गया. जिसकी वजह से यह घटना हुई. पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर विभिन्न धारा में मुकदमा दर्ज कर कर लिया है और पूछताछ कर रही है.



