scorecardresearch
 

Feedback

पहले साथ में की दारू पार्टी, फिर युवक का प्राइवेट पार्ट काटकर भाग गए दोस्त

सोनभद्र के चुर्क गांव में तीन दोस्तों की शराब पार्टी के दौरान विवाद हुआ, जिसमें दो दोस्तों ने तीसरे युवक पप्पू पर चाकू से हमला कर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया और फरार हो गए. घायल को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ शुरू की है.

Advertisement
X
दारू पार्टी में झगड़े के बाद दोस्तों ने काटा प्राइवेट पार्ट (Photo: ITG)
दारू पार्टी में झगड़े के बाद दोस्तों ने काटा प्राइवेट पार्ट (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के चुर्क गांव में बीती रात को तीन दोस्तों के बीच पहले तो जमकर शराब पार्टी की हुई. फिर उसी दौरान किसी विवाद को लेकर दो दोस्तों ने तीसरे पर हमला कर दिया. झगड़े में उन्होंने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया. गंभीर हालत में युवक को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

दरअसल ,सोमवार को रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के चुर्क चौकी क्षेत्र में तीन दोस्तों ने बीती रात को जमकर दारू पार्टी की. इस दौरान ही तीनों युवकों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. इसके बाद दो दोस्तों ने मिलकर तीसरे पर चाकू से हमला कर दिया. एकाएक उन्होंने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया और मौके से फरार हो गए.

 घटना की सूचना स्थानीय लोगों को भी हुई तो उन्होंने पुलिस को फोन किया. मौके पर पहुंची स्थानी पुलिस ने घायल युवक 28 साल के पप्पू को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जहां डाक्टरों के द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है. पुलिस की पूछताछ में घायल पप्पू ने बताया कि वह अपने दोस्तों राजेश और भवानी के साथ नशा कर रहा था और इसी दौरान विवाद हो गया. जिसकी वजह से यह घटना हुई. पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर विभिन्न धारा में मुकदमा दर्ज कर कर लिया है और पूछताछ कर रही है.
 

सम्बंधित ख़बरें

The father of the rape victim committed suicide by hanging himself
गे पार्टनर ने किया बेटी का रेप, काटा उसका प्राइवेट पार्ट, अब खुद दी जान... देवरिया केस की पूरी कहानी 
देशी इलाज के बहाने युवती से दुराचार का आरोप.(Photo:ITG)
वैद्य ने हाथ पकड़कर नसें दबाईं, युवती से बोला- प्राइवेट पार्ट भी चेक करना है 
In UP, a crackdown on criminals, with encounters occurring in several cities in just one night.
यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, एक ही रात 7 शहरों में बदमाश ढेर  
Criminals caught after encounter in Muzaffarnagar (Photo- ITG)
यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर: दो इनामिया बदमाश ढेर, लखनऊ से मेरठ तक मुठभेड़  
5 भाइयों ने किया बहन-बहनोई का कत्ल, जानें मामला  
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election Result 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement