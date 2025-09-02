पुलिस के साथ मुठभेड़ में पकड़ा गया किडनैपर, 6 साल की मासूम को टॉफी देकर उठा ले गया था

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पुलिस के साथ एक मामूली मुठभेड़ के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया. शख्स पर छह साल की बच्ची के अपहरण के आरोप है. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. सर्किल ऑफिसर (सीओ) अमित कुमार ने बताया कि आरोपी चंद्रेश कुमार बैठा ने रविवार को पिपरी थाना क्षेत्र से बच्ची को टॉफी का लालच देकर कथित तौर पर उसका अपहरण कर लिया था.

किडनैप के कुछ ही देर में बचा ली गई थी मासूम

उन्होंने बताया कि उसी दिन मामला दर्ज कर लिया गया और बच्ची को कुछ ही देर बाद छुड़ा लिया गया. कुमार ने बताया,'इसके बाद सोमवार को एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पिपरी थाना क्षेत्र के ढोकी नाला के पास बैठा को घेर लिया. घिरने पर उसने पुलिस टीम पर भी गोलियां चला दीं.' हालांकि बाद में उसे पकड़ लिया गया.

एनकाउंटर में किडनैपर के पांव पर लगी गोली

अधिकारी ने आगे बताया,'जवाबी गोलीबारी में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई.' पुलिस ने उसके पास से एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस और दो खाली खोखे बरामद किए हैं. पुलिस ने बताया कि आरोपी का म्योरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है.

---- समाप्त ----