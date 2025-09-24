scorecardresearch
 

Feedback

बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात कर रहा था टीचर, फिर मेज पर पटकी फाइल और लगा बेल्ट से पीटने, Video

सीतापुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) अखिलेश प्रताप सिंह पर शिक्षक बृजेंद्र वर्मा ने कार्यालय में बेल्ट से हमला कर दिया. घटना सीसीटीवी में कैद हुई. स्टाफ ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा. आरोपी पर राजनीतिक ग्रुप में पत्र वायरल करने की जांच चल रही थी. बीएसए की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

Advertisement
X
टीचर ने ललेटर वायरल किया था. (Photo: Screengrab)
टीचर ने ललेटर वायरल किया था. (Photo: Screengrab)

सीतापुर जिले में मंगलवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) अखिलेश प्रताप सिंह पर एक शिक्षक ने कार्यालय के अंदर ही बेल्ट से हमला कर दिया. यह सनसनीखेज घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

जानकारी के अनुसार आरोपी शिक्षक बृजेंद्र वर्मा के खिलाफ एक मामले की जांच चल रही थी. उसी सिलसिले में बीएसए ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया था.

सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि बीएसए किसी शिक्षक से बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान आरोपी शिक्षक ने हाथ में पकड़ी फाइल मेज पर पटकी और अचानक अपनी बेल्ट निकालकर बीएसए पर लगातार प्रहार करने लगा. मौके पर मौजूद स्टाफ ने किसी तरह आरोपी को रोककर बीएसए को बचाया.

सम्बंधित ख़बरें

लंबे समय से सेक्स रैकेट का कारोबार चल रहा था. (Photo: Screengrab)
अयोध्या में पुलिस चौकी के नजदीक चल रहा था सेक्स रैकेट, 11 लड़कियां पकड़ी गईं, Video वायरल 
'दुआ करने वालों का शुक्रिया', सीतापुर जेल से बाहर आने पर आजम खान का पहला रिएक्शन 
Obstacles in Azam Khans release, discrepancies in the paperwork!
सीतापुर जेल से आजम खान की रिहाई में देरी क्यों? जानिए  
azam khan out of jail rampur politics akhilesh yadav
आजम खान के जेल से बाहर आने से क्या बदलेगी यूपी की सियासत? अखिलेश के साथ क्या केमिस्ट्री बनी रहेगी 
सीतापुर जेल से बाहर आए आज़म ख़ान
आज़म ख़ान सीतापुर जेल से रिहा, स्वागत के लिए घर पर ज़ोरदार तैयारियां 

स्टाफ ने पकड़ा, पुलिस को सौंपा
हमले के बाद बीएसए का इलाज कराया गया और उनकी तहरीर पर थाना कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई. कार्यालय के स्टाफ ने आरोपी शिक्षक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

राजनीतिक ग्रुप में पत्र वायरल करने का मामला
बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक ने एक मामले से संबंधित पत्र लिखकर उसे राजनीतिक ग्रुपों में वायरल किया था. इसी की जांच बीएसए द्वारा की जा रही थी, जिसके दौरान यह हमला हुआ. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement