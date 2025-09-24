बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात कर रहा था टीचर, फिर मेज पर पटकी फाइल और लगा बेल्ट से पीटने, Video

सीतापुर जिले में मंगलवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) अखिलेश प्रताप सिंह पर एक शिक्षक ने कार्यालय के अंदर ही बेल्ट से हमला कर दिया. यह सनसनीखेज घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

जानकारी के अनुसार आरोपी शिक्षक बृजेंद्र वर्मा के खिलाफ एक मामले की जांच चल रही थी. उसी सिलसिले में बीएसए ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया था.

सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि बीएसए किसी शिक्षक से बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान आरोपी शिक्षक ने हाथ में पकड़ी फाइल मेज पर पटकी और अचानक अपनी बेल्ट निकालकर बीएसए पर लगातार प्रहार करने लगा. मौके पर मौजूद स्टाफ ने किसी तरह आरोपी को रोककर बीएसए को बचाया.

स्टाफ ने पकड़ा, पुलिस को सौंपा

हमले के बाद बीएसए का इलाज कराया गया और उनकी तहरीर पर थाना कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई. कार्यालय के स्टाफ ने आरोपी शिक्षक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

राजनीतिक ग्रुप में पत्र वायरल करने का मामला

बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक ने एक मामले से संबंधित पत्र लिखकर उसे राजनीतिक ग्रुपों में वायरल किया था. इसी की जांच बीएसए द्वारा की जा रही थी, जिसके दौरान यह हमला हुआ. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है.

---- समाप्त ----