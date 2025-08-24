सिद्धार्थनगर: प्यार में नाकाम युवक ने लड़की और उसके परिवार पर किया हमला, पिता की मौत

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एकतरफा प्यार में पागल युवक ने लड़की और उसके परिवार पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में लड़की के पिता की मौत हो गई, जबकि मां और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गईं. दोनों को जिला अस्पताल से प्राथमिक इलाज के बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

कैसे हुआ हमला?

यह घटना शनिवार रात करीब 9 बजे मिसरौलिया थाना क्षेत्र के नागछोरी केवठिया दीह गांव में हुई. पुलिस के मुताबिक, 19 वर्षीय आरोपी मुकेश कुमार निषाद गांव की 17 वर्षीय लड़की से प्यार करता था. लेकिन लड़की के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था. इसी नाराजगी में उसने वारदात को अंजाम दिया.

उस रात लड़की अपने माता-पिता के साथ घर लौट रही थी. तभी आरोपी मुकेश कार से आया और उसने लड़की को जबरन कार में बिठाने की कोशिश की. जब लड़की के 40 वर्षीय पिता और 38 वर्षीय मां ने विरोध किया, तो आरोपी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गईं.

लड़की पर भी हमला

आरोपी मुकेश लड़की को कार में लेकर कुछ दूर तक भागा. लेकिन रास्ते में उसने लड़की पर भी चाकू से हमला किया और उसे घायल अवस्था में सड़क पर फेंक दिया. इसके बाद वह फरार हो गया.

स्थानीय लोगों के पहुंचने तक आरोपी मौके से भाग चुका था. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

पुलिस की कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद ने बताया कि मृतक का शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं. उन्होंने कहा कि घटना बेहद गंभीर है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

गांव में दहशत

इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है. लोग हैरान हैं कि एकतरफा प्यार में पागल युवक ने पूरा परिवार उजाड़ दिया. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

