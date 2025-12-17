scorecardresearch
 
शामली में सनकी पति ने किया दहला देने वाला कांड! पत्नी और 2 मासूम बेटियों की हत्या कर शव सेफ्टी टैंक में दबाए, तलाश में जुटी पुलिस

शामली के कांधला में घरेलू कलह के चलते पति फारुख ने अपनी पत्नी और दो बेटियों (14 और 6 साल) की गोली मारकर हत्या कर दी. 9 दिसंबर से लापता तीनों शवों को आरोपी ने घर के अंदर सेफ्टी टैंक में दबा दिया था. सूचना पर एसपी भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी फारुख को हिरासत में ले लिया है. पुलिस शवों की तलाश में जुटी है.

शामली में शवों की तलाश में खुदाई की जा रही (Photo- Screengrab)
शामली में शवों की तलाश में खुदाई की जा रही (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के शामली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. घरेलू कलह के चलते एक पति ने अपनी पत्नी और दो मासूम बेटियों (14 साल और 6 साल) की बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या के बाद तीनों शवों को घर के अंदर ही पहले से खोदे गए सेफ्टी टैंक (शौचालय के गड्ढे) में दबा दिया गया. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी पति फारुख को हिरासत में ले लिया है और शवों की तलाश जारी है. पूरा मामला कांधला थाना क्षेत्र के गढ़ी दौलत गांव का है. 
 
एसपी खुद मौके पर, जांच में जुटी पुलिस

दरअसल, 9 दिसंबर से पत्नी और दोनों बेटियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता थीं. परिजनों और ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की, तो शक की सुई पति फारुख पर जाकर टिक गई. 

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी शामली एन.पी. सिंह भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे. एसपी ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि पति फारुख ने ही गोली मारकर हत्या की और फिर तीनों शवों को घर में खोदे गए लैट्रिन के गड्ढे में दबा दिया. हत्या से मारपीट की आशंका जताई जा रही है. 

शवों की तलाश जारी, आरोपी हिरासत में

पुलिस ने आरोपी पति फारुख को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. फारुख ने परिवार में यह कहकर सबको गुमराह किया कि वह पत्नी और बेटियों को उनके मायके छोड़ आया है. हालांकि, कल देर रात तक तीनों के शव बरामद नहीं हुए हैं. पुलिस की टीमें लगातार शवों की तलाश में जुटी हैं, क्योंकि आशंका है कि शवों को सेफ्टी टैंक में छुपाया गया है. इस वीभत्स हत्याकांड से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है और भीड़भाड़ है.

