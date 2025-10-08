हाथरस में 60 साल के बुजुर्ग की शर्मनाक करतूत, नाबालिग लड़की को छत पर ले जाकर...

यूपी के हाथरस में एक 15 वर्षीय लड़की के साथ रेप की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है. 60 वर्षीय आरोपी ने घर की दूसरी मंजिल पर ले जाकर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की. लड़की के शोर मचाने पर पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को भीड़ से बचाया और गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है.

शोर सुनकर दौड़े पड़ोसी, की जमकर पिटाई

आपको बता दें कि हाथरस में हुई यह घटना बेहद चौंकाने वाली है. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने लड़की को उसके घर की दूसरी मंजिल पर ले जाकर रेप करने की कोशिश की. जैसे ही लड़की ने मदद के लिए शोर मचाया, आस-पास के लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए.

इसके बाद गुस्साए पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसे जमकर पीटा. जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब उन्होंने बड़ी मुश्किल से आरोपी को भीड़ के गुस्से से बचाया.

परिजनों की शिकायत पर FIR दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने इस मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लड़की के परिवार वालों की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 60 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

