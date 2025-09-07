scorecardresearch
 

UP: खन्नौत नदी में कूदे व्यक्ति का शव बरामद, पुलिस की मौजूदगी में हुई सनसनीखेज घटना

शाहजहांपुर के रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र में 55 वर्षीय पुत्तू लाल ने शनिवार देर रात खन्नौत नदी में छलांग लगा दी. मौके पर मौजूद पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक पानी में कूद गया. रविवार दोपहर पुलिस ने उसका शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने घटना की पुष्टि करते हुए जांच शुरू कर दी है.

(Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रविवार को पुलिस ने खन्नौत नदी से एक व्यक्ति का शव बरामद किया है. मृतक की पहचान पुत्तू लाल (55) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, उसने शनिवार देर रात नदी में छलांग लगाई थी.

मामला रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक, शनिवार रात पुत्तू लाल खन्नौत नदी पर बने पुल पर खड़ा था. इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की. लेकिन अचानक उसने पुलिस की आंखों के सामने ही नदी में छलांग लगा दी. घटना के बाद पुलिस और स्थानीय लोग तुरंत बचाव कार्य में जुट गए, लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका.

यह भी पढ़ें: शाहजहांपुर सुसाइड मामले में 4 गिरफ्तार, 3 साल के बेटे को जहर देकर फांसी पर झूल गए थे पति-पत्नी

रविवार दोपहर गोताखोरों और पुलिस की टीम ने तलाश कर शव को नदी से बाहर निकाला. शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है. हालांकि, अभी तक आत्महत्या की वजह सामने नहीं आई है. फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू की जांच में जुटी हुई है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

